Під час удару по полігону ЗСУ у липні загинули 12 іноземних добровольців – NY Times

Іноземні добровольці загинули під час атаки на полігон

Росія у липні завдала удару по їдальні, коли військові прийшли на обід

Наприкінці липня внаслідок російського ракетного удару по тренувальному полігону Збройних сил України неподалік Кропивницького загинули щонайменше дванадцять іноземних добровольців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Ракета тоді влучила у їдальню тренувального табору під час обіду. «Це стало одним із найсмертоносніших нападів на іноземних бійців за всю війну», – пише видання.

За словами військовослужбовців, які говорили на умовах анонімності, у таборі були новобранці із США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. Росія здійснила атаку 21 липня. Після вибуху спалахнула пожежа.

Новобранець із Флориди розповів журналістам, що бачив багато поранених та щонайменше 15 загиблих. Також внаслідок удару загорівся склад боєприпасів. За словами іноземного добровольця, «сирена повітряної тривоги не спрацювала», а «аптечки у їдальні не було».

Представник міжнародного легіону української військової розвідки Головного управління розвідки Володимир Камінський підтвердив, що триває розслідування. Офіційно втрати не розголошуються.

Видання також цитує головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який заявляв, що військові на тренувальних майданчиках повинні негайно реагувати на повітряні тривоги та ворожі дрони. За його словами, навчання планується максимально перемістити в укриті підземні приміщення.

Нагадаємо, також Росія завдала удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ 22 червня. Тоді завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки вдалося уникнути численних втрат особового складу, але були загиблі та поранені.

Крім цього РФ вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ 29 липня, внаслідок чого загинули щонайменше троє військовослужбовців, ще 18 отримали поранення.