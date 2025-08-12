Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під час удару по полігону ЗСУ у липні загинули 12 іноземних добровольців – NY Times

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Під час удару по полігону ЗСУ у липні загинули 12 іноземних добровольців – NY Times
Іноземні добровольці загинули під час атаки на полігон
фото з відкритих джерел

Росія у липні завдала удару по їдальні, коли військові прийшли на обід

Наприкінці липня внаслідок російського ракетного удару по тренувальному полігону Збройних сил України неподалік Кропивницького загинули щонайменше дванадцять іноземних добровольців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Ракета тоді влучила у їдальню тренувального табору під час обіду. «Це стало одним із найсмертоносніших нападів на іноземних бійців за всю війну», – пише видання.

За словами військовослужбовців, які говорили на умовах анонімності, у таборі були новобранці із США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. Росія здійснила атаку 21 липня. Після вибуху спалахнула пожежа.

Новобранець із Флориди розповів журналістам, що бачив багато поранених та щонайменше 15 загиблих. Також внаслідок удару загорівся склад боєприпасів. За словами іноземного добровольця, «сирена повітряної тривоги не спрацювала», а «аптечки у їдальні не було».

Представник міжнародного легіону української військової розвідки Головного управління розвідки Володимир Камінський підтвердив, що триває розслідування. Офіційно втрати не розголошуються.

Видання також цитує головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який заявляв, що військові на тренувальних майданчиках повинні негайно реагувати на повітряні тривоги та ворожі дрони. За його словами, навчання планується максимально перемістити в укриті підземні приміщення.

Нагадаємо, також Росія завдала удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ 22 червня. Тоді завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки вдалося уникнути численних втрат особового складу, але були загиблі та поранені.

Крім цього РФ вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ 29 липня, внаслідок чого загинули щонайменше троє військовослужбовців, ще 18 отримали поранення.

Читайте також:

Теги: ЗСУ добровольці ракета війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська радіолокаційна станція 98Л6 «Єнісєй»
«Найжирніша ціль». Ось чому знищення РЛС «Єнісєй» у Криму є ударом по обороноздатності РФ
Вчора, 16:45
Наслідки удару по автовокзалу в Запоріжжі
Удар по вокзалу в Запоріжжі: зросла кількість постраждалих
Вчора, 13:31
На Сумщині загорілось поле з пшеницею після російського удару
На Сумщині загорілось поле з пшеницею після російського удару
Вчора, 05:40

Події в Україні

Rheinmetall вказав на перешкоди у будівництві заводу в Україні
Rheinmetall вказав на перешкоди у будівництві заводу в Україні
РФ вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблий та поранені
РФ вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблий та поранені
Під час удару по полігону ЗСУ у липні загинули 12 іноземних добровольців – NY Times
Під час удару по полігону ЗСУ у липні загинули 12 іноземних добровольців – NY Times
Втрати ворога станом на 12 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
На Дніпропетровщині викрито схему експосадовців «Укрзалізниці»
На Дніпропетровщині викрито схему експосадовців «Укрзалізниці»
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
15K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
4952
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?
4659
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
3447
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua