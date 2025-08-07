Подружжя збирало донати на ЗСУ, видаючи себе за відомого волонтера

Співмешканці з Черкас цинічно наживалися на українських захисниках

Фігуранти створили фейковий телеграм-канал, у якому видавали себе за відомого українського діяча та привласнювали пожертви на потреби українського війська. Про це пише «Главком» з посиланням на поліцію Черкаської області.

Канал від імені відомого військового журналіста та громадського діяча вели 36-річний мешканець обласного центру разом з 33-річною співмешканкою. Вони збирали донати нібито на придбання детекторів дронів для українських воїнів.

Особливий цинізм фігурантів полягав у тому, що вони також намагалися заволодіти коштами безпосередньо військових, які перебували на передовій, наголошують правоохоронці.

Поліцейські провели обшук у квартирі за місцем проживання фігурантів та вилучили банківські та sim-картки, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність.

Наразі слідчі вже завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, «Главком» писав, що зловмисники створили десятки фейкових акаунтів, де використовували фотографії документів українських військовослужбовців, знайдені у відкритих джерелах, і публікували оголошення про збір коштів нібито на їхні потреби. Отримані злочинним шляхом кошти шахраї витрачали на власні потреби.

Нагадаємо, що поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з екснардепом, яка ошукала інвестора нерухомості на понад 20 млн грн.