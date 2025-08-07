Головна Країна Суспільство
Подружжя збирало донати на ЗСУ, видаючи себе за відомого волонтера

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Подружжя збирало донати на ЗСУ, видаючи себе за відомого волонтера
Шахраї нібито збирали пожертви на детектори дронів для українських бійців
Співмешканці з Черкас цинічно наживалися на українських захисниках

Фігуранти створили фейковий телеграм-канал, у якому видавали себе за відомого українського діяча та привласнювали пожертви на потреби українського війська. Про це пише «Главком» з посиланням на поліцію Черкаської області.

Канал від імені відомого військового журналіста та громадського діяча вели 36-річний мешканець обласного центру разом з 33-річною співмешканкою. Вони збирали донати нібито на придбання детекторів дронів для українських воїнів.

Особливий цинізм фігурантів полягав у тому, що вони також намагалися заволодіти коштами безпосередньо військових, які перебували на передовій, наголошують правоохоронці. 

Поліцейські провели обшук у квартирі за місцем проживання фігурантів та вилучили банківські та sim-картки, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність.

Наразі слідчі вже завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, «Главком» писав, що зловмисники створили десятки фейкових акаунтів, де використовували фотографії документів українських військовослужбовців, знайдені у відкритих джерелах, і публікували оголошення про збір коштів нібито на їхні потреби. Отримані злочинним шляхом кошти шахраї витрачали на власні потреби.

Нагадаємо, що поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з екснардепом, яка ошукала інвестора нерухомості на понад 20 млн грн.

