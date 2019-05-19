Літак «Аерофлоту» перервав зліт через несправності на борту



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Інцидент стався в ніч на неділю, 19 травня, в аеропорту Ульяновська

Літак Sukhoi Superjet 100 рейсом з Ульяновська в Москву перервав зліт в ніч на неділю, 19 травня.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Поволжя» з посиланням на інформацію старшого помічника Приволзького транспортного прокурора Майї Іванової.

«В 00:21 за місцевим часом у супержету «Аерофлоту» (судно SSJ100, рейс 1389) під час вирулювання спрацював датчик неполадки гідросистеми. Командир прийняв рішення про повернення», - розповіла Іванова.

Пасажирам, серед яких 34 дорослих та двоє дітей, було надано готель.

«Вони полетять вранці резервним бортом», - повідомила Іванова.

Нагадаємо, літак Superjet 100 сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.