Протасевич припускає, що до його затримання може бути причетний соратник

Протасевич додав, що соратник мав зв'язки з «кіберпартизанами», які раніше займалися псевдомінуваннями в Білорусі

Арештований у Мінську опозиційний журналіст та засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич розповів, що до його затримання може бути причетний соратник. Про це йдеться на новому відео допиту, яке опублікував білоруський державний телеканал ОНТ.

«У мене був особистий конфлікт тільки з одною людиною, причому був такий досить напружений. Особливо в останні дні... Я не знаю, чи є ця ситуація продовженням цього конфлікту, але я думав, що в принципі це можливо. Єдиний раз, коли я розповів, як буду летіти, це було в робочому чаті за 40 хвилин, в якому є ця людина», – сказав він.

Протасевич додав, що цей соратник мав зв'язки з «кіберпартизанами», які раніше займалися псевдомінуваннями в Білорусі.

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, напередодні журналістку білоруського опозиційного порталу Любов Касперович звільнили після 15 діб арешту.

Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair адміністрація США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев’яти білоруських держкомпаній.