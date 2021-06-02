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    Думки вголос

    Якщо в Білорусі когось посадили за політику, то назад дороги вже немає

    • Антон Орехъ

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    Якщо в Білорусі когось посадили за політику, то назад дороги вже немає

    Білоруське КДБ – це те місце, де 1937 рік вже настав без жодних перебільшень

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    Абсолютно неважно, что конкретно предъявят Софии Сапеге. Потому что предъявить ей могут всё, что в голову придет в данный конкретный момент времени. Сапега – заложник, товар, бонус. Ее захватили за компанию с Романом Протасевичем исключительно для того, чтобы на Протасевича давить. Сама она ничего не совершала. А то, что в чем-то призналась, то объяснение простое: в застенках белорусского КГБ люди признаются в чем угодно. Это то место, где 1937 уже наступил безо всяких преувеличений. Когда Сапегу сажали, то не думали ни о чем, кроме того, что она может пригодиться для давления на ее друга. Но потом оказалось, что она всё-таки российская гражданка, что она точно ни при чем и что диктатор перегнул палку.

    Поскольку София Сапега – это не Мария Бутина, не Виктор Бут, и не Константин Ярошенко, то ее не будут требовать освободить и не станут посвящать ее несчастной судьбе эфиры на федеральных каналах. Но коль скоро она реально не виновата и даже к оппозиции имеет только то отношение, что встречалась с оппозиционным блогером, причем, не российским, то есть, как я понимаю, мнение, что надо бы Сапегу как-то вызволять. Но при этом сильно настаивать Россия не будет и ссориться из-за нее с Лукашенко не станет. А Лукашенко, конечно, просто так ее не отпустит.

    Если в Беларуси кого-то посадили за политику, то обратного хода нет. Поэтому Сапега будет сидеть, и ей предъявят что-то — не важно что. Потом, возможно, проведут какой-то суд, к чему-то приговорят. А дальше – либо отправят отбывать срок в Россию, либо проявят неслыханное милосердие и по чьей-нибудь просьбе амнистируют. Главный полицай Лукашенко товарищ Макей не зря об этом довольно откровенно сказал.

    Но до того момента Сапега будет оставаться в заложниках и что там с ней и Протасевичем станут делать на протяжении недель или месяцев – можно только с тревогой догадываться. В любом случае, российская сторона, может, и попробует освободить российскую гражданку, но ни в коем случае не станет торопиться, чтобы не огорчить белорусского узурпатора. Этот человек для Кремля гораздо важнее, чем какая-то Сапега, каких у нас тут еще 146 миллионов.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін Роман Протасевич
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    Якщо в Білорусі когось посадили за політику, то назад дороги вже немає