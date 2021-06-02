Німеччина не пускає авіарейси з Росії у свій повітряний простір

Дозволи на польоти російським перевізникам будуть видані тільки після того, як Lufthansa отримає аналогічні документи

Причиною цього рішення став принцип взаємності

Влада Німеччини призупинила польоти російських авіакомпаній у повітряному просторі країни. Причиною цього рішення стала відмова Росавіації видати німецьким перевізникам дозвіл на виконання рейсів до Росії. Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на Мінтранс Німеччини.

Відзначається, що Федеральне авіаційне управління Німеччини не видало дозволів на польоти, що виконуються російськими авіакомпаніями. Причиною цього рішення став принцип взаємності.

У міністерстві підкреслили, що російська сторона не видала дозволу на польоти в РФ німецьким перевізникам. Зокрема, авіакомпанія Lufthansa була змушена скасувати рейси до Москви і Санкт-Петербург.

У відомстві зазначили, що разом з посольством Німеччини в РФ знаходяться в тісному контакті з російською авіаційною владою. Дозволи на польоти російським перевізникам будуть видані тільки після того, як Lufthansa отримає аналогічні документи на червень.

Тим часом, раніше повідомлялося, що в ЄС не виключають ескалації напруженості з Росією через ситуацію, що склалася зі скасуванням європейських рейсів до Москви, але поки спостерігають за ситуацією.

Нагадаємо, російська сторона не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття її рейсу з Відня до Москви в четвер за альтернативним маршрутом, який проходить не через повітряний простір Білорусі.

Крім того, другий день поспіль скасований рейс французької авіакомпанії Air France з Парижа до Москви. Рейс, який повинен був прибути в Москву о 15.00, позначений на табло в аеропорту Шереметьєво як скасований.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.