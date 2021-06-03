Німеччина та Росія відновили авіасполучення після суперечки

Дозволи на виконання польотів на червень отримали обидві сторони

«Після розбіжностей та скасованих рейсів між Німеччиною та Росією, Lufthansa повідомила, що зможе знову приземлятися у Москві та Санкт-Петербурзі. Як заявила у середу ввечері DPA речниця компанії, було отримано дозволи на весь червень», – йдеться у повідомленні.

Також про отримання дозволу від німецьких органів влади на виконання польотів між РФ та ФРН повідомила і російська сторона.

Як в «Аерофлоті», так і авіакомпанії S7 підтвердили отримання відповідних дозволів від німецької влади.

Тим часом, раніше повідомлялося, що в ЄС не виключають ескалації напруженості з Росією через ситуацію, що склалася зі скасуванням європейських рейсів до Москви, але поки спостерігають за ситуацією.

Нагадаємо, російська сторона не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття її рейсу з Відня до Москви в четвер за альтернативним маршрутом, який проходить не через повітряний простір Білорусі.

Крім того, другий день поспіль скасований рейс французької авіакомпанії Air France з Парижа до Москви. Рейс, який повинен був прибути в Москву о 15.00, позначений на табло в аеропорту Шереметьєво як скасований.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.