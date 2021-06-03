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    Німеччина та Росія відновили авіасполучення після суперечки

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    Німеччина та Росія відновили авіасполучення після суперечки - Німеччина та Росія відновили авіасполучення після суперечки
    Німеччина та Росія відновили авіасполучення після суперечки
    Фото: Frankfurter Allgemeine Zeitung

    Дозволи на виконання польотів на червень отримали обидві сторони

    Росія надала німецькій авіакомпанії Lufthansa необхідні дозволи на виконання польотів до РФ у червні, після чого свою заборону для російських авіакомпаній приземлятися у ФРН скасувала і Німеччина. Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    «Після розбіжностей та скасованих рейсів між Німеччиною та Росією, Lufthansa повідомила, що зможе знову приземлятися у Москві та Санкт-Петербурзі. Як заявила у середу ввечері DPA речниця компанії, було отримано дозволи на весь червень», – йдеться у повідомленні.

    Також про отримання дозволу від німецьких органів влади на виконання польотів між РФ та ФРН повідомила і російська сторона.

    Як в «Аерофлоті», так і авіакомпанії S7 підтвердили отримання відповідних дозволів від німецької влади.

    Тим часом, раніше повідомлялося, що в ЄС не виключають ескалації напруженості з Росією через ситуацію, що склалася зі скасуванням європейських рейсів до Москви, але поки спостерігають за ситуацією.

    Нагадаємо, російська сторона не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття її рейсу з Відня до Москви в четвер за альтернативним маршрутом, який проходить не через повітряний простір Білорусі.

    Крім того, другий день поспіль скасований рейс французької авіакомпанії Air France з Парижа до Москви. Рейс, який повинен був прибути в Москву о 15.00, позначений на табло в аеропорту Шереметьєво як скасований.

    Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

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    Теги: Білорусь ЄС Росія Німеччина авіаперевезення Литва
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    Німеччина та Росія відновили авіасполучення після суперечки