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    Зеленський розповів, у чому небезпека об’єднання Росії та Білорусі

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    Зеленський назвав загрозою для України &laquo;справжню союзну державу&raquo; Росії та Білорусі - Зеленський розповів, у чому небезпека об’єднання Росії та Білорусі
    Зеленський назвав загрозою для України «справжню союзну державу» Росії та Білорусі
    Фото: Офіс президента

    Зеленський зазначив, що у разі фактичного об'єднання Росія та Білорусь можуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити серйозний тиск

    Створення Союзної держави Білорусі та Росії становить небезпеку для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    «Сьогодні у нас дуже небезпечна ситуація в Білорусі на нашому північному кордоні. Сьогодні там армія знаходиться під командуванням білоруського режиму», – наголосив Зеленський.

    Він зазначив, що у разі фактичного об'єднання країни можуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити серйозний тиск.

    «Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусь наполегливо співпрацюють один з одним. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск», – сказав Зеленський.

    Він уточнив, що створення «справжньої союзної держави» між Білоруссю і Росією – це справжня небезпека для України.

    Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.

    Зеленський також розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні, хоча могла допомогти.

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.

    Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що столиця Білорусі Мінськ не може бути майданчиком для переговорів щодо Донбасу, оскільки туди неможливо потрапити.

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    Джерело: РБК-Україна

    Теги: Білорусь Росія армія Володимир Зеленський президент небезпека
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    Зеленський розповів, у чому небезпека об’єднання Росії та Білорусі