Зеленський розповів, у чому небезпека об’єднання Росії та Білорусі

Зеленський зазначив, що у разі фактичного об'єднання Росія та Білорусь можуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити серйозний тиск

Створення Союзної держави Білорусі та Росії становить небезпеку для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Сьогодні у нас дуже небезпечна ситуація в Білорусі на нашому північному кордоні. Сьогодні там армія знаходиться під командуванням білоруського режиму», – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що у разі фактичного об'єднання країни можуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити серйозний тиск.

«Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусь наполегливо співпрацюють один з одним. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск», – сказав Зеленський.

Він уточнив, що створення «справжньої союзної держави» між Білоруссю і Росією – це справжня небезпека для України.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.

Зеленський також розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні, хоча могла допомогти.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що столиця Білорусі Мінськ не може бути майданчиком для переговорів щодо Донбасу, оскільки туди неможливо потрапити.

Джерело: РБК-Україна