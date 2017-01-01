Литва готова збільшити свою участь в ОБСЄ на Донбасі
- Сьогодні, 12:55
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Порошенко обговорив з Грібаускайте збільшення участі Литви в місії ОБСЄ
Литва може збільшити свою присутність у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі.
Про це заявив президент Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Литви Далею Грібаускайте.
Глава України розповів, що обговорив з Грібаускайте збільшення участі Литви в місії ОБСЄ.
«Ми високо цінуємо зусилля Литви щодо участі у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Ми сьогодні обговорили можливість навіть збільшення чисельності, збільшення участі Литви і в цьому надзвичайно важливому проекті щодо надання об’єктивної інформації про ситуацію, яка відбувається під час окупації Росії, російської агресії проти нашої держави», - зазначив Порошенко.
Як відомо, сьогодні Петро Порошенко з робочим візитом перебуває у Литві. Зранку Порошенко і Грібаускайте провели зустріч віч-на-віч.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва хоче передати Україні зброю на майже 2 млн євро.
Джерело: Еспресо ТВ