Порошенко їде до Литви з робочим візитом

Президенти України і Литви візьмуть участь в роботі українсько-литовського Економічного форуму

Президент Петро Порошенко у п’ятницю, 8 грудня, здійснить робочий візит до Литви, де візьме участь у Десятому засіданні Ради президентів України і Литви. Про це повідомляє прес-служба глави держави. «8 грудня 2017 року відбудеться робочий візит президента України Петра Порошенка до Литовської Республіки з метою



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Петро Порошенко і Даля Грібаускайтє

Президенти України і Литви візьмуть участь в роботі українсько-литовського Економічного форуму

Президент Петро Порошенко у п’ятницю, 8 грудня, здійснить робочий візит до Литви, де візьме участь у Десятому засіданні Ради президентів України і Литви.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«8 грудня 2017 року відбудеться робочий візит президента України Петра Порошенка до Литовської Республіки з метою участі у Десятому засіданні Ради президентів України і Литви», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, під час засідання Ради обговорюватимуться важливі питання двостороннього співробітництва у політичній, безпековій, торговельно-економічній та енергетичній сферах.

За результатами засідання заплановано до підписання низку двосторонніх документів.

Також відбудуться окремі переговори президента України з президентом Литви Далєю Грібаускайтє, спікером Сеймасу Литви Вікторасом Пранцкєтісом та прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

Крім того, у рамках візиту президенти України і Литви візьмуть участь в роботі українсько-литовського Економічного форуму.