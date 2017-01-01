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    Порошенко їде до Литви з робочим візитом

    Президенти України і Литви візьмуть участь в роботі українсько-литовського Економічного форуму
    Президент Петро Порошенко у п’ятницю, 8 грудня, здійснить робочий візит до Литви, де візьме участь у Десятому засіданні Ради президентів України і Литви. Про це повідомляє прес-служба глави держави. «8 грудня 2017 року відбудеться робочий візит президента України Петра Порошенка до Литовської Республіки з метою
    • Сьогодні, 09:38
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    Петро Порошенко і Даля&nbsp;Грібаускайтє
    Петро Порошенко і Даля Грібаускайтє

    Президенти України і Литви візьмуть участь в роботі українсько-литовського Економічного форуму

    Президент Петро Порошенко у п’ятницю, 8 грудня, здійснить робочий візит до Литви, де візьме участь у Десятому засіданні Ради президентів України і Литви.

    Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    «8 грудня 2017 року відбудеться робочий візит президента України Петра Порошенка до Литовської Республіки з метою участі у Десятому засіданні Ради президентів України і Литви», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначили в прес-службі, під час засідання Ради обговорюватимуться важливі питання двостороннього співробітництва у політичній, безпековій, торговельно-економічній та енергетичній сферах.

    За результатами засідання заплановано до підписання низку двосторонніх документів.

    Також відбудуться окремі переговори президента України з президентом Литви Далєю Грібаускайтє, спікером Сеймасу Литви Вікторасом Пранцкєтісом та прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

    Крім того, у рамках візиту президенти України і Литви візьмуть участь в роботі українсько-литовського Економічного форуму.

     

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