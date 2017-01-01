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    У Вільнюсі відкриють Український сквер

    Президент України відкриє культурну пам’ятку в рамках робочого візиту до Литви
    Петро Порошенко прибув сьогодні до Литви з робочим візитом, програмою якого передбачено, що Президент України і мер Вільнюса відкриють Український сквер та покладуть квіти до пам’ятника Т.Г.Шевченку. Про це повідомляєУкрінформ. [READ_MORE] Президент України також проведе переговори зі спікером Сейму Литви Вікторасом Пранцкетісом і
    • Сьогодні, 11:09
    • Розсилка
    Вільнюс, Литва
    Вільнюс, Литва

    Президент України відкриє культурну пам’ятку в рамках робочого візиту до Литви

    Петро Порошенко прибув сьогодні до Литви з робочим візитом, програмою якого передбачено, що Президент України і мер Вільнюса відкриють Український сквер та покладуть квіти до пам’ятника Т.Г.Шевченку. Про це повідомляєУкрінформ.

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    Президент України також проведе переговори зі спікером Сейму Литви Вікторасом Пранцкетісом і прем'єр-міністром Саулюсом Сквернялісом. Разом зі спікером Сейму Порошенко огляне тематичну виставку, присвячену 100-річчю Української революції 1917-1921 рр. та 100-річчю української дипломатії.

    Порошенко також відвідає українську греко-католицьку церкву Пресвятої Трійці, де поспілкується з представниками української громади.

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