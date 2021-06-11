Вірменія погодилась відмовитися від «коньяку» за €3 млн компенсації від ЄС

Для плавної відмови від «коньяку» ЄС виділить Вірменії 3 мільйони євро в межах Європейського інструменту сусідства

У листопаді 2017 року ЄС і Вірменія підписали угоду, яка, серед іншого, врегульовувала й використання назви «коньяк»

Уряд Вірменії в четвер, 10 червня, схвалив фінансову угоду з Європейським Союзом, яка передбачає поступову відмову країни від використання слова «коньяк» для своєї алкогольної продукції. Про це повідомляє PanArmenian.

У Франції та ЄС загалом назва «коньяк» є захищеним географічним найменуванням і може застосовуватися лише щодо окремого різновиду бренді, який виробляється в департаменті Шампань на південному сході країни, де розташоване однойменне місто.

Але ще раніше у деяких країнах, передусім на теренах колишнього СРСР, коньяком називали будь-який різновид бренді незалежно від місця виробництва. Так виник, зокрема, і вірменський коньяк.

У листопаді 2017 року ЄС і Вірменія підписали Угоду про всеохопне й розширене партнерство, яка, серед іншого, врегульовувала й використання назви «коньяк». Угода набула чинності 1 березня 2021 року, а 10 червня вірменський уряд затвердив фінансовий механізм її втілення.

Зокрема, для плавної відмови від «коньяку» ЄС виділить Вірменії 3 мільйони євро в межах Європейського інструменту сусідства. Ці гроші підуть, зокрема, на розробку нової назви для вірменського алкоголю та його рекламу як усередині, так і зовні країни.

Перехідний період становитиме 14 років для внутрішнього ринку і 25 – для експорту.

Схожа ситуація і з використанням у Вірменії назви «шампанське», яку в ЄС можуть використовувати лише щодо ігристих вин, вироблених у французькому регіоні Шампань. Відмова від назви також передбачена угодою, але перехідний період становить два роки всередині країни й три – за кордоном.

До слова, хіміки НАН України виготовляли алкоголь під виглядом відомих брендів (фото).