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    Коронавірус «Дельта». Що важливо знати про симптоми нового штаму

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    Коронавірус «Дельта». Що важливо знати про симптоми нового штаму
    Фото: BBC

    Наразі відомо про два випадки нового штаму в Україні

    Підтвердження двох випадків штаму «Дельта» в Україні прийшло з лондонської лабораторії, де проводили аналіз зразків вірусу. Підозри на цей варіант з'явилися через те, що симптоми у заражених відрізнялися від тих, які зустрічалися раніше у хворих Covid-19 в Україні.

    Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО.

    За його словами, двоє інфікованих в'їхали в Україну з Росії і вже по прибуттю виявили зараження. Вони були госпіталізовані, після чого у них взяли зразки на аналіз, уточнив секретар РНБО.

    «У них запідозрили цей штам, оскільки трохи відрізняються симптоми від інших штамів. Нудота, нежить, першіння в горлі і температура з'являється не з першого дня, але вона дуже висока. Зараз ці люди знаходяться в одній з київських лікарень. Найгірше, що при цьому штамі молоді люди, підлітки хворіють частіше, ніж при інших варіантах вірусу», – повідомив він.

    Зазначимо, як заявляють в міжнародному альянсі GAVI, дослідження показують, що симптоми штаму «Дельта» дійсно могли змінитися. Так, у хворих штамом «Дельта» все найчастіше спостерігається головний біль, що супроводжується болем в горлі, нежиттю і лихоманкою. Водночас відсутність нюху не входить навіть в десятку симптомів.

    До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».

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    Теги: РНБО карантин коронавірус
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    Коронавірус «Дельта». Що важливо знати про симптоми нового штаму