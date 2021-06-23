Коронавірус «Дельта». Що важливо знати про симптоми нового штаму

Наразі відомо про два випадки нового штаму в Україні

Підтвердження двох випадків штаму «Дельта» в Україні прийшло з лондонської лабораторії, де проводили аналіз зразків вірусу. Підозри на цей варіант з'явилися через те, що симптоми у заражених відрізнялися від тих, які зустрічалися раніше у хворих Covid-19 в Україні.

Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО.

За його словами, двоє інфікованих в'їхали в Україну з Росії і вже по прибуттю виявили зараження. Вони були госпіталізовані, після чого у них взяли зразки на аналіз, уточнив секретар РНБО.

«У них запідозрили цей штам, оскільки трохи відрізняються симптоми від інших штамів. Нудота, нежить, першіння в горлі і температура з'являється не з першого дня, але вона дуже висока. Зараз ці люди знаходяться в одній з київських лікарень. Найгірше, що при цьому штамі молоді люди, підлітки хворіють частіше, ніж при інших варіантах вірусу», – повідомив він.

Зазначимо, як заявляють в міжнародному альянсі GAVI, дослідження показують, що симптоми штаму «Дельта» дійсно могли змінитися. Так, у хворих штамом «Дельта» все найчастіше спостерігається головний біль, що супроводжується болем в горлі, нежиттю і лихоманкою. Водночас відсутність нюху не входить навіть в десятку симптомів.

До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».