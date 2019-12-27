Лівія запросила у Туреччини військову підтримку «з повітря, землі і моря»



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Раніше президент Туреччини заявив, що Анкара може відправити війська до Лівії на прохання Тріполі

Уряд національної згоди Лівії направив Анкарі офіційне прохання про військову підтримку «з повітря, землі і моря»

Міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно попросив у Туреччини про військову допомогу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Тріполі.

За словами співрозмовника, уряд національної згоди направив Анкарі офіційне прохання про військову підтримку «з повітря, землі і моря», щоб відбити наступ підтримуваних Росією сил на столицю Тріполі.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може відправити війська до Лівії на прохання Тріполі для підтримки уряду національної згоди під керівництвом прем'єр-міністра Лівії Фаїза Сараджа.

За його словами, в Лівії незаконно перебувають дві тисячі бійців російської ПВК Вагнера і п’ять тисяч найманців з Судану, які підтримують бунтівного генерала Халіфи Хафтара.

До слова, помічник держсекретаря США Девід Шенкер заявив, що російське воєнізоване формування та регулярні сили РФ прибувають до Лівії, «неймовірно дестабілізуючи ситуацію» в країні.

Раніше The New York Times з посиланням на європейські служби безпеки повідомило, що учасники збройних конфліктів в Лівії і на Донбасі отримували схожі поранення.