У Тріполі відновилися важкі бої за контроль над столицею Лівії



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Бої за Тріполі, архівне фото

Бої почалися через два дні після того, як Хафтар заявив про початок «вирішальної битви» за Тріполі

Столиця Лівії Тріполі опинилася 14 грудня в центрі важких боїв між військами, лояльними до командира так званої Лівійської національної армії Халіфи Хафтара, і повстанцями, яких підтримує визнаний ООН уряд національної згоди.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Бої почалися через два дні після того, як Хафтар заявив про початок «вирішальної битви» за Тріполі. Минуло майже вісім місяців після того, як він почав наступ на лівійську столицю Тріполі, щоб забрати місто з-під контролю уряду національної згоди.

Сили Хафтара стверджують, що взяли під контроль одне з міст на південь від столиці Лівії, але в Тріполі це заперечують.

Нинішні бойові дії можуть призвести до чергового сплеску насильства у Лівії, яка потерпає від насильства, політичної нестабільності і боротьби за владу відтоді, як в 2011 році був повалений і убитий багаторічний правитель Муаммар Каддафі.

Нагадаємо, у США заявили, що російське воєнізоване формування та регулярні сили РФ прибувають до Лівії, «неймовірно дестабілізуючи ситуацію» в країні.

Раніше The New York Times з посиланням на європейські служби безпеки повідомило, що учасники збройних конфліктів в Лівії і на Донбасі отримували схожі поранення.