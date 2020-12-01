Локдаун в Україні: Криклій розповів, чи зупинять громадський транспорт

У випадку локдауну міський транспорт, міжміські перевезення і залізниця будуть працювати

Наразі уряд не планує обмежувати роботу транспорту у випадку локдауну

У Мінінфраструктури повідомили, що під час консультацій щодо введення локдауну в Україні обмеження на роботу транспорту не розглядається. Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Навіть в тих країнах, які вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей, транспорт залишався працювати. Це артерія в першу чергу для економіки. Інакше важко ділову активність підтримувати. Я буду наполягати, щоб транспорт залишався робочим», – сказав Криклій.

За словами міністра, не планується обмежувати будь-який транспорт: міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення і залізниця будуть працювати. Внутрішні перельоти скасовувати також не будуть. Щодо міжнародного авіасполучення, то слід враховувати ситуацію в іншій країні.

«Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо запровадження більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає», – підкреслив Криклій.

Він також додав, що потрібно виходити з раціонального підходу і люди будуть пересуватися на громадському транспорті в основному з бізнес-потреб.

На запитання, хто матиме права користуватися транспортом, міністр сказав:

«Ви пам'ятаєте, як обмежувався (транспорт - Ред.) на початку, коли критична інфраструктура працювала. Виходити треба із раціонального підходу. Умовно, якщо не треба їхати на роботу, бо карантин, чи до торгового центру,бо він закритий, то і навантаження на транспорт менше. Тому люди пересуватимуться переважно із бізнес-потреб».

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.