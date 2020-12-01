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    Локдаун в Україні: Криклій розповів, чи зупинять громадський транспорт

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    У випадку локдауну міський транспорт, міжміські перевезення і залізниця будуть працювати - Локдаун в Україні: Криклій розповів, чи зупинять громадський транспорт
    У випадку локдауну міський транспорт, міжміські перевезення і залізниця будуть працювати
    Фото: Брагінський Віктор/Facebook

    Наразі уряд не планує обмежувати роботу транспорту у випадку локдауну

    У Мінінфраструктури повідомили, що під час консультацій щодо введення локдауну в Україні обмеження на роботу транспорту не розглядається. Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    «Навіть в тих країнах, які вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей, транспорт залишався працювати. Це артерія в першу чергу для економіки. Інакше важко ділову активність підтримувати. Я буду наполягати, щоб транспорт залишався робочим», – сказав Криклій.

    За словами міністра, не планується обмежувати будь-який транспорт: міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення і залізниця будуть працювати. Внутрішні перельоти скасовувати також не будуть. Щодо міжнародного авіасполучення, то слід враховувати ситуацію в іншій країні.

    «Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо запровадження більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає», – підкреслив Криклій.

    Він також додав, що потрібно виходити з раціонального підходу і люди будуть пересуватися на громадському транспорті в основному з бізнес-потреб.

    На запитання, хто матиме права користуватися транспортом, міністр сказав:

    «Ви пам'ятаєте, як обмежувався (транспорт - Ред.) на початку, коли критична інфраструктура працювала. Виходити треба із раціонального підходу. Умовно, якщо не треба їхати на роботу, бо карантин, чи до торгового центру,бо він закритий, то і навантаження на транспорт менше. Тому люди пересуватимуться переважно із бізнес-потреб».  

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні святаПрем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст. 

    В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

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    Теги: громадський транспорт Україна карантин Владислав Криклій коронавірус
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