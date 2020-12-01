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    Україна не зможе уникнути локдауну, він буде стовідсотково – Данілов

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    Олексій Данілов: Локдауну в Україні бути - Україна не зможе уникнути локдауну, він буде стовідсотково – Данілов
    Олексій Данілов: Локдауну в Україні бути

    Секретар РНБО зазначив, що єдине питання, яке обговорює влада, – коли саме його вводити

    Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні через ситуацію з коронавірусом у будь-якому випадку буде запроваджено. Про це Данілов повідомив в ефірі Україна 24.

    Данілов додав, що єдине питання, яке обговорює влада, – коли саме його вводити.

    «Єдине питання часу - чи то в грудні, чи то з 2 січня. Зараз йде дискусія з фахівцями з цього приводу. Вчора у Володимира Зеленського пройшла нарада, на якій з'ясовувалося, як це буде. Те, що локдаун буде – це сто відсотків» , – сказав Данілов.

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні святаПрем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст. 

    В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

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    Теги: РНБО Україна влада Олексій Данілов коронавірус
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