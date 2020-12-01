Україна не зможе уникнути локдауну, він буде стовідсотково – Данілов

Секретар РНБО зазначив, що єдине питання, яке обговорює влада, – коли саме його вводити

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні через ситуацію з коронавірусом у будь-якому випадку буде запроваджено. Про це Данілов повідомив в ефірі Україна 24.

Данілов додав, що єдине питання, яке обговорює влада, – коли саме його вводити.

«Єдине питання часу - чи то в грудні, чи то з 2 січня. Зараз йде дискусія з фахівцями з цього приводу. Вчора у Володимира Зеленського пройшла нарада, на якій з'ясовувалося, як це буде. Те, що локдаун буде – це сто відсотків» , – сказав Данілов.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.