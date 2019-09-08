Луценко про обмін Цемаха: Росія буде розігрувати карту образи Нідерландів



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Колишній генпрокурор Юрій Луценко

Ситуація з Цемахом не могла зупиняти визволення українців – Луценко

Колишній генпрокурор Юрій Луценко вважає, що РФ буде розігрувати карту образи з боку Нідерландів на Україну через видачу Росії підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха.

Про це Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Звичайно, цю карту образи голландського суспільства (ним же створену) буде розігрувати Путін і його підспівувачі в Європі. Їхня ціль – зняти санкції ЄС проти РФ, які були введені саме після збиття МН17. Протидія цьому – завдання вищого керівництва держави і МЗС.

Я мав декілька розмов про нього (Цемаха – ред.) і з голландськими колегами по міжнародній слідчій групі, і з президентом та його командою.

Для всіх, хто шепоче чи кричить про зраду, хочу сказати: українська сторона відклала обмін і зробила (вже після моєї відставки) все можливе в ситуації, яка склалася. Допит Цемаха відбувся. Від угоди зі слідством він відмовився. Видати його Нідерландам ми не маємо права через положення Конституції. Судити його голландці зможуть так само, як з березня 2020 судитимуть перших 4 підозрюваних – заочно», – сказав Луценко.

Луценко вважає, що ситуація з Цемахом не могла «зупиняти визволення українців, деякі з яких роками мужньо протистояли Кремлю».

Він додав, що як генпрокурор організовував юридичну підготовку при двох останніх обмінах – 74 українці на 306 в грудні 2017 року і 35 на 35 у суботу.

За його словами, обмін полонених і в’язнів Кремля – це не тільки напруження прокурорської і судової системи, але й максимальне моральне напруження.

«Як видати Гаджиєва, який вбив 7 наших і 8 поранив? Чи Прасолову, яка підірвала офіцера СБУ. Або як віддати підозрюваного Нідерландами в організації збиття МН17 Цемаха?

Для мене відповідь очевидна – це війна. І обмін наших бійців на солдатів агресора чи підконтрольних їм сепаратистів – не ганьба і не зрада. Визволення наших – священний обов’язок держави», – резюмував експрокурор.

Експерт розповів, чому Путін погодився на обмін полоненими.