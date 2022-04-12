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    Події в Україні

    Евакуація із Луганщини та Донеччини: на 12 квітня заплановано шість додаткових потягів

    Евакуація із Луганщини та Донеччини: на 12 квітня заплановано шість додаткових потягів
    фото з відкритих джерел

    Потяги прямуватимуть у напрямку західної України

    Сьогодні, 12 квітня, планується посилена евакуація у Луганській та Донецькій областях – вирушать шість додаткових евакуаційних поїздів. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у Facebook.

    Із Новозолотарівки (Луганська область) о 14:00 вирушить поїзд 5501 Новозолотарівка–Лозова.

    Зі Слов'янська (Донецька область) об 11:20 вирушить поїзд 274/273 Слов'янськ–Львів.

    З Покровська (Донецька область): о 10:00 – поїзд 240/239 Покровськ – Тернопіль; о 14:00 – 241/242 Покровськ – Львів; о 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп; о 17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці.

    Нагадаємо, вночі окупанти накрили вогнем Луганщину: є загиблі та поранені. Також у Миколаївській області окупанти переодяглися в цивільне і видаючи себе за заблукалих евакуйованих місцевих жителів спробували напасти на українських військових.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Донеччина потяг Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Евакуація із Луганщини та Донеччини: на 12 квітня заплановано шість додаткових потягів