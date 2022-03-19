Під обстрілами окупантів із Луганщини евакуювали майже 700 осіб (фото)

Також до області вдалося привезти гуманітарний вантаж

Сьогодні, 19 березня, з Луганської області завдяки зеленим коридорам вдалося евакуювати 700 мирних жителів. Про це повідомили у ДСНС України.

Втім, російські окупанти порушували «режим тиші». Зокрема, були обстріли, коли відбувалася евакуація жителів Попасної. На щастя, 302 мешканців міста наразі в безпеці.

«В автобусах багато поранених попаснян від обстрілів (раніше) та людей, які не можуть самостійно пересуватися», – йдеться у повідомленні.

Із Сєвєродонецька вдалося евакуювати 160 мирних жителів, Лисичанська – 160, Рубіжного – 30. Також люди виїжджали з області власним транспортом.

Окрім цього, на Луганщину вдалося відправити п’ять фур з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, у Луганській області сьогодні, 19 березня, з 9-ї ранку мають припинити вогонь, щоб почалася евакуація. Із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної та Лисичанська їхатимуть автобуси, із Новозолотарівки – поїзд.

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