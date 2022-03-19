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    Події в Україні

    Під обстрілами окупантів із Луганщини евакуювали майже 700 осіб (фото)

    Багато жителів гарячих точок виявили бажання евакуюватися - Під обстрілами окупантів із Луганщини евакуювали майже 700 осіб (фото)
    Багато жителів гарячих точок виявили бажання евакуюватися
    фото: ДСНС України у Telegram

    Також до області вдалося привезти гуманітарний вантаж

    Сьогодні, 19 березня, з Луганської області завдяки зеленим коридорам вдалося евакуювати 700 мирних жителів. Про це повідомили у ДСНС України.

    Втім, російські окупанти порушували «режим тиші». Зокрема, були обстріли, коли відбувалася евакуація жителів Попасної. На щастя, 302 мешканців міста наразі в безпеці.

    «В автобусах багато поранених попаснян від обстрілів (раніше) та людей, які не можуть самостійно пересуватися», – йдеться у повідомленні.

    Із Сєвєродонецька вдалося евакуювати 160 мирних жителів, Лисичанська – 160, Рубіжного – 30. Також люди виїжджали з області власним транспортом.

    Окрім цього, на Луганщину вдалося відправити п’ять фур з гуманітарною допомогою.

    Нагадаємо, у Луганській області сьогодні, 19 березня, з 9-ї ранку мають припинити вогонь, щоб почалася евакуація. Із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної та Лисичанська їхатимуть автобуси, із Новозолотарівки – поїзд.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Під обстрілами окупантів із Луганщини евакуювали майже 700 осіб (фото)