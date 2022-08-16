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Луганщина: рашисти наступають зі сторони Лисичанського НПЗ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Луганщина: рашисти наступають зі сторони Лисичанського НПЗ
фото з відкритих джерел

Населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії

На Луганщині рашисти ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу. Українські бійці тримають оборону. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ворог використовує будь-яку можливість для створення сприятливих умов для подальшого наступу на окремих ділянках.

«Атакують по різних напрямках аби витиснути ЗСУ з оборонних укріплень. За учора шість разів наші бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема, і в районі Лисичанського НПЗ», – повідомив Гайдай.

Він також зазначив, що населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари.

Тим часом на окупованих територіях посилено мобілізаційні заходи. «Це обумовлено не лише значними втратами росіян на фронті, а й відсутністю мотивації воювати», – підкреслив голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України. 

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Теги: Луганщина війна Сергій Гайдай окупанти

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