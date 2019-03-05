Лукашенко назвав умови можливого союзу з Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко Фото: belta.by

На думку президента Білорусі, основний принцип даного проекту − рівні умови для наших співгромадян і суб'єктів господарювання

Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї союзного будівництва, але тільки на рівних умов для громадян та суб'єктів господарювання. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок на нараді з питань участі в інтеграційних структурах і співпраці з європейськими організаціями, передає БЕЛТА.

«Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї союзного будівництва. Хочу, щоб це насамперед почули наші прихильники і опоненти в Російській Федерації. При цьому основний принцип даного проекту - рівні умови для наших співгромадян і суб'єктів господарювання. На інших принципах союз неможливий. І принцип рівних умов має неухильно дотримуватися», - сказав глава держави.

При цьому він наголосив, що «постулат суверенітету також залишається для Білорусі непорушним».

Як повідомлялось, 1 березня Лукашенко заявив, що Білорусь не буде брати гроші за розміщення російських військових об'єктів на території держави.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає за можливе створення єдиної валюти – «спільного рубля» між Російською Федерацією і Білоруссю.

Раніше Лукашенко пообіцяв спільну з РФ відповідь, якщо США розмістять ракети в Європі.

Також президент Білорусі після переговорів з Путіним заявив, що «незалежність – поняття відносне».

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустив, що Росія планує приєднати Білорусь й впритул наблизитися до кордонів Західної Європи.