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    Лукашенко назвав умови можливого союзу з Росією

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    <span>Президент Білорусі Олександр Лукашенко</span> - Лукашенко назвав умови можливого союзу з Росією
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко
    Фото: belta.by

    На думку президента Білорусі, основний принцип даного проекту − рівні умови для наших співгромадян і суб'єктів господарювання

    Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї союзного будівництва, але тільки на рівних умов для громадян та суб'єктів господарювання. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок на нараді з питань участі в інтеграційних структурах і співпраці з європейськими організаціями, передає БЕЛТА.

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    «Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї союзного будівництва. Хочу, щоб це насамперед почули наші прихильники і опоненти в Російській Федерації. При цьому основний принцип даного проекту - рівні умови для наших співгромадян і суб'єктів господарювання. На інших принципах союз неможливий. І принцип рівних умов має неухильно дотримуватися», - сказав глава держави.

    При цьому він наголосив, що «постулат суверенітету також залишається для Білорусі непорушним».

    Як повідомлялось, 1 березня Лукашенко заявив, що Білорусь не буде брати гроші за розміщення російських військових об'єктів на території держави.

    Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає за можливе створення єдиної валюти – «спільного рубля» між Російською Федерацією і Білоруссю.

    Раніше Лукашенко пообіцяв спільну з РФ відповідь, якщо США розмістять ракети в Європі. 

    Також президент Білорусі після переговорів з Путіним заявив, що «незалежність – поняття відносне».

    Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустив, що Росія планує приєднати Білорусь й впритул наблизитися до кордонів Західної Європи.

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