Українські вчені розробили прототипи вакцин від коронавірусу
Для завершення доклінічних випробувань вакцин необхідна лабораторія відповідного класу
Українські вчені розробляють власну вакцину від Covid-19. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов колонці на сайті «Українська правда».
«Україна має необхідний науковий потенціал для розробки власної вакцини від Covid-19, і три групи вітчизняних вчених вже розробили прототипи вакцин», – написав він.
За словами Данілова, для завершення доклінічних випробувань необхідна лабораторія відповідного класу захисту BSL-3.
Нагадаємо, для імунізації в Україні використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації. Згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.
До слова, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що російської вакцини «Спутник» від коронавірусу в Україні не буде.
- Місія неможлива? Чи вакцинує Україна дорослих громадян до кінця року
- Доза за дозою. Як часто доведеться вакцинуватися від Covid-19
- Скоро в аптеках? Ліки від Covid-19 – нова надія від Pfizer
- Covid-19: надії на колективний імунітет тануть на очах
- Sputnik V за будь-яку ціну? Що не так з російською вакциною