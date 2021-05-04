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    Українські вчені розробили прототипи вакцин від коронавірусу

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    Учені всього світу працюють над розробкою вакцин і ліків від коронавірусу - Українські вчені розробили прототипи вакцин від коронавірусу
    Учені всього світу працюють над розробкою вакцин і ліків від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Для завершення доклінічних випробувань вакцин необхідна лабораторія відповідного класу

    Українські вчені розробляють власну вакцину від Covid-19. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов колонці на сайті «Українська правда».

    «Україна має необхідний науковий потенціал для розробки власної вакцини від Covid-19, і три групи вітчизняних вчених вже розробили прототипи вакцин», – написав він.

    За словами Данілова, для завершення доклінічних випробувань необхідна лабораторія відповідного класу захисту BSL-3.

    Нагадаємо, для імунізації в Україні використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації. Згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.

    До слова, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що російської вакцини «Спутник» від коронавірусу в Україні не буде.

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    Теги: Україна вакцинація Олексій Данілов коронавірус
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