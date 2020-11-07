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    Оточення Трампа радить президентові готуватися до поразки – ЗМІ

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    Дональд Трамп не буде готувати відеозвернення щодо своєю поразки на виборах&nbsp; - Оточення Трампа радить президентові готуватися до поразки – ЗМІ
    Дональд Трамп не буде готувати відеозвернення щодо своєю поразки на виборах 
    Фото: Gage Skidmore/Flickr

    Чиновники Білого дому почали відвертатися від Дональда Трампа

    Наразі оточення Трампа поділене на два табори, зокрема тих, хто вже переконаний у поразці та тих, хто ще вірить у можливість виграшу. За даними джерел The Washington Post, Трамп у разі програшу не буде визнавати поразку у  традиційному форматі відеозвернення.

    Радники Трампа та більшість високопосадовців республіканської радять президентові визнати поразку, але члени родини продовжують наполягати на тому, що ще не все втрачено.

    «Вони чекають, що Трамп продовжить безпідставно повторювати, що перемога на виборах його, і що її просто вкрали», – пише видання.

    6 листопада Байден почав випереджати Трампа у надважливому для перемоги штаті Пенсильванія, який дає 20 голосів виборників.

    Також Байден почав брати гору над Трампом у Джорджії, яка дає 16 голосів виборників. За даними Fox News у Байдена вже 264 голосів виборників (за даними інших видань - 253), а у Трампа - 217 (або 214). Підрахунок голосів триває.

    Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі Байден вже майже отримав достатню кількість голосів виборників, щоб забезпечити собі президентство.  

    Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США та звинуватив демократів у «маніпуляціях». 

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