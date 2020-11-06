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    За крок до президентства. Байден перехопив лідерство у ключовій Джорджії – Fox News

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    Джо Байден - За крок до президентства. Байден перехопив лідерство у ключовій Джорджії – Fox News
    Джо Байден
    Фото: Gage Skidmore/Flickr

    У Джорджії залишилося підрахувати менше 1% бюлетенів

    Штат Джорджія дає 16 голосів вибірників,таким чином, здобувши тут перемогу Байден забезпечить собі президентство.  За даними Fox News  у Байдена вже 264 голосів виборників (за даними інших видань - 253), а у Трампа - 217.

    Зараз розрив між Байденом і Трампом у штаті становить 917 голосів. Однак, теоретично не можна виключити того, що Трампу знову вдасться вийти вперед, бо підрахунку підлягає ще 1% голосів.

    opera__2020-11-06_122649_www.foxnews.com
    foxnews.com

    Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі Байден має достатню кількість голосів виборників, щоб забезпечити собі президентство.  

    Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США та звинуватив демократів у «маніпуляціях». 

    США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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