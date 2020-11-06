За крок до президентства. Байден перехопив лідерство у ключовій Джорджії – Fox News

У Джорджії залишилося підрахувати менше 1% бюлетенів

Штат Джорджія дає 16 голосів вибірників,таким чином, здобувши тут перемогу Байден забезпечить собі президентство. За даними Fox News у Байдена вже 264 голосів виборників (за даними інших видань - 253), а у Трампа - 217.

Зараз розрив між Байденом і Трампом у штаті становить 917 голосів. Однак, теоретично не можна виключити того, що Трампу знову вдасться вийти вперед, бо підрахунку підлягає ще 1% голосів.

foxnews.com

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі Байден має достатню кількість голосів виборників, щоб забезпечити собі президентство.

Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США та звинуватив демократів у «маніпуляціях».