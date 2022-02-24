  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Лукашенко зробив заяву щодо військового вторгнення РФ в Україну

    Білоруський диктатор заявив, що армія країни не бере участі у військовій операції РФ - Лукашенко зробив заяву щодо військового вторгнення РФ в Україну
    Білоруський диктатор заявив, що армія країни не бере участі у військовій операції РФ
    фото: president.gov.by

    Диктатор також зазначив, що поінформований про російське вторгнення

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що армія Білорусі не бере жодної участі у військовій операції проти України. Про це фактичний оільник Білорусі заявив під час наради із військовим командуванням країни, яку він провів вранці 24 лютого на тлі початку військової операції РФ проти України. Про це повідомляє російське видання «РБК».

    Як повідомляє Telegram-канал «Пул Первого», також Лукашенко заяввив, що вранці мав телефонну розмову із очільником РФ Володимиром Путіним, який детально проінформував його плани із проведення військової операції проти України.

    Раніше телеканал CNN показав фото та відео з колонами російської техніки, які перетнули кордон України з боку Білорусії.

    «Відео було знято на перетині до Сеньківки, України, з Веселівкою, Білорусі. Колона була помічена на в'їзді в Україну близько 6:48 за місцевим часом», – йдеться у повідомленні телеканалу.

    Також повідомлялося, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі.

    Путінська армія у Білорусі: супутники зафіксували нове скупчення поблизу України.

    Читайте також:
    Теги: Росія Олександр Лукашенко війна кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лукашенко зробив заяву щодо військового вторгнення РФ в Україну