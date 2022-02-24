Лукашенко зробив заяву щодо військового вторгнення РФ в Україну

Білоруський диктатор заявив, що армія країни не бере участі у військовій операції РФ

Диктатор також зазначив, що поінформований про російське вторгнення

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що армія Білорусі не бере жодної участі у військовій операції проти України. Про це фактичний оільник Білорусі заявив під час наради із військовим командуванням країни, яку він провів вранці 24 лютого на тлі початку військової операції РФ проти України. Про це повідомляє російське видання «РБК».

Як повідомляє Telegram-канал «Пул Первого», також Лукашенко заяввив, що вранці мав телефонну розмову із очільником РФ Володимиром Путіним, який детально проінформував його плани із проведення військової операції проти України.

Раніше телеканал CNN показав фото та відео з колонами російської техніки, які перетнули кордон України з боку Білорусії.

«Відео було знято на перетині до Сеньківки, України, з Веселівкою, Білорусі. Колона була помічена на в'їзді в Україну близько 6:48 за місцевим часом», – йдеться у повідомленні телеканалу.

Також повідомлялося, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі.

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