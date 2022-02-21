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    Економіка та фінанси

    Лукашенко може обрізати імпорт бензину. Офіс президента розповів, як виживатиме Україна

    Раніше самопроголошений очільник РФ пригрозив Україні припиненням постачання пального - Лукашенко може обрізати імпорт бензину. Офіс президента розповів, як виживатиме Україна
    Раніше самопроголошений очільник РФ пригрозив Україні припиненням постачання пального
    фото: railinsider.com.ua

    «Буде якийсь дискомфорт і робота в антикризовому режимі тижнів два-три, поки відбудується нова логістика. Але потім все налагодиться

    У разі, якщо чинне керівництво Білорусі вирішить припинити постачання Україні палива, наша держава буде змушена імпортувати пальне з інших ринків залізничним транспортом. Про це в інтерв’ю виданню «РБК-Україна» повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

    Заступник Андрія Єрмака додав, що також у випадку припинення постачання пального з Білорусі планується суттєво наростити українське виробництво палива.

    «Буде збільшення локального виробництва. Буде якийсь дискомфорт і робота в антикризовому режимі тижнів два-три, поки відбудується нова логістика. Але потім все налагодиться», – заспокоїв Шурма.

    Заступник голови Офісу президента також зазначив зміни у логістиці постачання пального, вочевидь, призведуть до подорожчання пального, проте загалом, Ростислав Шурма вважає, що Білорусь навряд зупинятиме поставки палива в Україну.

    «Для них це теж економіка. Ми для них ключовий ринок продажів. – Якщо «хтось» скаже, то введуть напевно. – Вони від цього точно втратять у рази більше, ніж ми. Будемо сподіватися на раціональне рішення», – підсумував заступник керівника Офісу президента.

    Раніше повідомлялося, що Лукашенко обурений через призупинення «Укрзалізницею» транзиту білоруських калійних добрив.

    Раніше Лукашенко пригрозив відключити Україні електрику та зупинити постачання палива.

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    Теги: Білорусь економіка імпорт ринок Україна пальне
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    Лукашенко може обрізати імпорт бензину. Офіс президента розповів, як виживатиме Україна