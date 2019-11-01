Хто не справляється? Голова митниці Нефьодов відповів Богдану



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Макс Нефьодов стверджує, що його завдання «просте, як двері – будувати митницю, яка працює по закону, а не по телефонному праву»

За останні чотири місяці доходи від митних зборів зросли порівняно з аналогічним періодом 2018 року більше ніж на $100 млн - голова митниці

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов прокоментував слова голови Офісу президента Андрія Богдана про те, що «доходи від митних зборів впали, оскільки «стара система» саботує роботу митниці».

Нефьодов на своїй сторінці у Facebook опублікував графік зростання надходжень, на якому видно, що за останні чотири місяці доходи від митних зборів зросли порівняно з аналогічним періодом 2018 року більше ніж на $100 млн.

«Ось динаміка митних платежів за той час, поки наша команда створює Нову митницю. При цьому вартість оподатковуваного імпорту за цей час знизилася на 0,8% (газ і нафта падають у ціні на світових ринках). То хто запускає міф, що «у Нефьодова не дуже виходить?» – написав він.

Пізніше голова Держмитної служби відредагував пост, видаливши останнє речення.

Нефьодов зазначив, що його завдання «просте, як двері – будувати митницю, яка працює по закону, а не по телефонному праву».

«Зараз іде гойдалка – ми або робимо системну реформу митниці і звільняємо старі кадри (перші 500 вже готуються на вихід) або«не розхитуємо човна і використовуємо ті ж методи, що й раніше». Під цю гойдалку запускаються купи міфів. Просто думайте, кому це вигідно», – додав керівник митниці.

Як повідомлялося, 31 жовтня керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що через саботаж старої системи доходи митниці суттєво впали після того, як було створено Держмитну службу, а Нефьодов її очолив.

«Я в нього (Нефьодова. – ред.) дуже сильно вірю, і це моє особисте і надія, до якої я доклав максимум зусиль, щоб дати можливість йому працювати, щоб він реалізував ці свої ідеї. На жаль, у нього зараз не дуже вдається. Або, скажімо так, дуже не вдається», – сказав Богдан.

Він також заявив, що ексвіцепрем'єрміністр Валерій Хорошковський дає консультації українській владі, зокрема щодо питань митниці.

Напередодні депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на слова Нефьодова, заявила, що очільник Митної служби двічі бачився з Валерієм Хорошковським у владних будівлях і радився з ним з питань менеджменту на митниці.

Після цього глава Державної митної служби Максим Нефьодов спростував вплив олігарха Валерія Хорошковського на прийняття рішень в установі.

Нагадаємо, що Хорошковський був головою Державної митної служби України у 2007-2009 роках.

18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Вона передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу, до складу якої будуть входити підрозділи податкової міліції, і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

Конкурс на посаду голови Державної митної служби виграв заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов. 5 липня 2019 року Кабмін призначив Нефьодова на цей пост, 15 липня він розпочав виконання обов'язків.