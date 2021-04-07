Львівську депутатку оштрафували за безквитковий проїзд у тролейбусі. Також вона їхала з маскою на підборідді

У тролейбусі депутатка поводила себе «дещо зверхньо», розповіли контролери

Контролери оштрафували за безквитковий проїзд депутатку Львівської міської ради Ольгу Посипанко, повідомляє ZAXID.NET.

Під час розмови з контролерами вона намагалась скористатися зв'язками у міській раді, щоб уникнути штрафу. Зрештою Посипанко сплатила 140 грн за безквитковий проїзд.

Інцидент трапився у тролейбусі №29, що курсує від аеропорту до Львівського національного університету. 41-річна депутатка Львівської міської ради від «Європейської солідарності» їхала без квитка. У момент, коли в тролейбус зайшли контролери, Посипанко спробувала придбати квиток. Однак контролери зафіксували безквитковий проїзд пасажирки і оштрафували її на 140 грн.

У ЛКП «Львівелектротранс» ZAXID.NET підтвердили інформацію про такий випадок. Як розповів виданню бригадир контролерів відділу контролю «Львівелектротрансу» Андрій Фок, інцидент трапився близько 15.30 6 квітня.

«Контролери виявили пасажирку, яка намагалася придбати проїзний квиток під час перевірки, пояснюючи це тим, що розмовляла по телефону і не мала змоги придбати квиток раніше. Під час контролю поводила себе дещо зверхньо, посилаючись на різні знайомства з посадовими особами у міській раді. Своє посвідчення показувала нечітко, потім по фото встановили, що це дійсно депутат міської ради», – розповів Фок.

Штраф Посипанко сплатила відразу ж на місці.

Окрім того, судячи з фото, яке вдалося зробити під час контролю, депутатка Ольга Посипанко перебувала у тролейбусі з опущеною на підборіддя маскою, що заборонено чинними карантинними обмеженнями.

Сама Посипанко у розмові із ZAXID.NET не заперечувала свою спробу безквиткового проїзду у тролейбусі, але відмовилась від будь-яких коментарів. «Мені немає що говорити про той випадок», – заявила депутатка.

Минулого року вона уже потрапляла у неприємну ситуацію, коли відомий львівський активіст Святослав Літинський звинуватив її підбурюванні до дачі хабаря працівникам «Львівгазу», нагадує видання.

41-річна Ольга Посипанко уже другу каденцію поспіль є депутаткою Львівської міськради. У 2015-2020 роках вона входила до фракції «Самопомочі», однак за півроку до виборів разом з іншими чотирма колегами покинула цю фракцію. На місцеві вибори 2020 року вона балотувалася уже в списку «Європейської солідарності» і знову стала депутаткою, входить до складу депутатської комісії фінансів та планування бюджету.

Ольга Посипанко з 2008 року працює на посаді начальника одного відділів департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради; зараз перебуває у декретній відпустці.

В «Укрзалізниці» повідомляли, що контроль за дотриманням масочного режиму буде посилений.