Ляшко пояснив, кого вакцинуватимуть Pfizer

Попередньо поставки вакцини в межах глобальної ініціативи COVAX очікуються наступного тижня

Вакциною Pfizer, яку Україна має отримати найближчим часом в рамках глобальної ініціативи COVAX, буде щеплено людей похилого віку, які перебувають в інтернатах, а також працівників ДСНС та ДПСУ.

Про це на зустрічі з журналістами сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Вакцина Pfizer йде на людей, які перебувають в будинках для людей похилого віку. Це спеціалізовані інтернати, і цих людей вакцинують і працівників цих закладів. Ця група з першого етапу (вакцинації – ред.). Наступна група з другого етапу – Державна служба з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужба. Це ми говоримо виключно про 117 тис. доз Pfizer», – сказав Ляшко.

Він додав, що попередньо поставки вакцини в межах глобальної ініціативи COVAX очікуються наступного тижня.

«Наступного тижня розраховуємо на поставки», – сказав Ляшко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше повідомляв, що перші дози вакцини Pfizer Україна отримає у квітні.

6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Як повідомила прес-служба президента, про це у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

Джерело: Укрінформ