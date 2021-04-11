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    Ляшко пояснив, кого вакцинуватимуть Pfizer

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    Головний санлікар пояснив, кого вакцинуватимуть Pfizer - Ляшко пояснив, кого вакцинуватимуть Pfizer
    Головний санлікар пояснив, кого вакцинуватимуть Pfizer
    Фото: Dado Ruvic / Reuters

    Попередньо поставки вакцини в межах глобальної ініціативи COVAX очікуються наступного тижня

    Вакциною Pfizer, яку Україна має отримати найближчим часом в рамках глобальної ініціативи COVAX, буде щеплено людей похилого віку, які перебувають в інтернатах, а також працівників ДСНС та ДПСУ.

    Про це на зустрічі з журналістами сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    «Вакцина Pfizer йде на людей, які перебувають в будинках для людей похилого віку. Це спеціалізовані інтернати, і цих людей вакцинують і працівників цих закладів. Ця група з першого етапу (вакцинації – ред.). Наступна група з другого етапу – Державна служба з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужба. Це ми говоримо виключно про 117 тис. доз Pfizer», – сказав Ляшко.

    Він додав, що попередньо поставки вакцини в межах глобальної ініціативи COVAX очікуються наступного тижня.

    «Наступного тижня розраховуємо на поставки», – сказав Ляшко.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше повідомляв, що перші дози вакцини Pfizer Україна отримає у квітні.

    6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Як повідомила прес-служба президента, про це у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

    Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

    Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні.

    Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

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    Джерело: Укрінформ

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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