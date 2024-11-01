Головна Новини
search button user button menu button

MacBook Pro M4: Apple представила потужні ноутбуки з рекордною батареєю

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
MacBook Pro M4: Apple представила потужні ноутбуки з рекордною батареєю
Apple представила свої найпотужніші ноутбуки MacBook Pro на M4
фото: Apple

Сімейство процесорів M4 не тільки більш потужне, але й енергоефективне, що дозволяє працювати на одній зарядці до 24 годин

Компанія Apple представила оновлені ноутбуки MacBook Pro, які працюють на новій лінійці процесорів M4 – M4, M4 Pro та M4 Max, що забезпечують більш високу продуктивність та підтримку Apple Intelligence. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Сімейство процесорів M4 створене за 3-нанометровою технологією другого покоління. Вони не тільки більш потужні, але й енергоефективні, що дозволяє працювати на одній зарядці до 24 годин під час відтворення відео.

Apple представила свої найпотужніші ноутбуки MacBook Pro на M4
Apple представила свої найпотужніші ноутбуки MacBook Pro на M4
фото: Apple

MacBook Pro з M4

MacBook Pro доступний у 14- та 16-дюймових версіях, причому 14-дюймові ноутбуки з базовим чіпом M4 коштують від $1 599. Вони оснащені трьома портами Thunderbolt 4 і мають 16 ГБ швидшої уніфікованої пам’яті з підтримкою до 32 ГБ, а також новий дисплей Liquid Retina XDR з яскравістю до 1000 ніт для контенту SDR і покращену камеру Center Stage. Пропускна здатність пам’яті становить 120 ГБ/с.

Зазначається, що з M4 MacBook Pro працює до 1,8 раза швидше, ніж 13-дюймовий MacBook Pro з M1, для таких завдань, як редагування гігапіксельних фотографій, а навіть більш складні робочі навантаження, як-от рендеринг складних сцен у Blender, виконуються до 3,4 раза швидше.

MacBook Pro з M4 Pro

Apple M4 Pro пропонується в конфігураціях з 12 або 14 процесорними ядрами і 16 або 20 графічними ядрами відповідно, які удвічі потужніший за M4.

Зазначається, що новий MacBook Pro з M4 Pro майже в 3 рази швидший за моделі з M1 Pro. Завдяки M4 Pro новий MacBook Pro отримує колосальне збільшення пропускної здатності пам’яті на 75% порівняно з попереднім поколінням.

MacBook Pro з M4 Max

Новий M4 Max пропонує 14 або 16 обчислювальних ядер, які доповнені відповідно 32- або 40-ядерними графічними прискорювачами. В усіх випадках чип оснащений 16-ядерним нейронним двигуном.

У Apple заявляють, що завдяки M4 Max MacBook Pro забезпечує до 3,5 раза більшу продуктивність, ніж M1 Max, справляючись із важкими навантаженнями, такими як візуальні ефекти, 3D-анімація та озвучування фільмів. Він також підтримує до 128 ГБ уніфікованої пам’яті.

Ціни та старт продажів

Базовий 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M4 (вже з 16 ГБ пам’яті) все ще стартує від $1 599.

Як і попередні моделі, ноутбуки MacBook Pro з M4 Pro будуть коштувати від $1 999 за 14-дюймовий варіант. 16-дюймовий знову починається з $2 499, але він в базі отримав 24 ГБ оперативної пам’яті замість попередніх 18 ГБ у MacBook Pro з M3 Pro.

MacBook Pro з процесором M4 Max коштує від $3 199 за 14-дюймовий варіант, 16-дюймовий – стартує з $3 499.

Продажі оновлених MacBook Pro починаються 8 листопада.

Нагадаємо, що Apple готується до проведення чергового заходу найближчими тижнями. На презентації буде представлено щонайменше сім нових пристроїв. Більшість їх вже перебуває в стадії виробництва та поставляється на склади.

9 вересня, компанія Apple під час презентація показала нові девайси. Так, в Америці продаж iPhone 16 стартує з 20 вересня, натомість в Україні він може розпочатися на сім днів пізніше, тобто з 27 вересня

Читайте також:

Теги: Apple гаджет MacBook

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маск повністю оновив систему верифікації платформи
Соцмережа X втратила левову частку своєї вартості відтоді, як її очолив Маск
2 жовтня, 17:13
Версія SE отримає оновлений дизайн та кнопки додому
Apple презентує новий iPhone SE у наступному році – Bloomberg
3 жовтня, 05:23
Директор компанії через власну мережу магазинів продавав техніку Apple і не сплачував податки
Продавець техніки Apple надурив державу на 10 млн грн
3 жовтня, 16:04
Ймовірний дизайн нового смартфону
Абсолютно новий дизайн? Що вже відомо про надтонкий iPhone 17 Air
14 жовтня, 22:16
Функцію window tiling можна активувати кількома різними способами
На macOS з’явилася популярна функція з Windows
22 жовтня, 14:20
Заборона на використання iPhone була введена влітку 2023 року після заяв спецслужб РФ про виявлення нібито американського шпигунського вірусу
Попри заборону російські чиновники збільшили закупівлі популярного іноземного гаджета
21 жовтня, 15:58
Старіші продукти Apple все ще можна буде купити в Індонезії
Влада Індонезії заборонила продаж нових iPhone 16: причина
29 жовтня, 08:48
Apple працює над створенням безінвазивного трекера глюкози
Apple тестує інноваційний додаток для контролю цукру в крові
30 жовтня, 12:26
Причини аварії поки не відомі
У центрі Осло трамвай злетів із рейок та в’їхав у крамницю
29 жовтня, 22:42

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
8851
Радник президента Єврокомісії закликав населення Європи підготувати продовольство на випадок війни з РФ
6168
Олімпійський чемпіон Храмцов збирається незаконно вивезти до РФ українських дітей (відео)
4733
Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34

Новини

Таргани, насильство і російський паспорт. Учасники форуму для молоді розказали історії депортації підлітків
Сьогодні, 14:12
Нардепка оцінила рівень підготовки Міненерго та енергокомпаній до зими
Сьогодні, 13:52
MacBook Pro M4: Apple представила потужні ноутбуки з рекордною батареєю
Сьогодні, 13:39
Покоління війни. У Києві розпочався другий день Безпекового Форуму для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:00
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 05:55
Заміна банкнот та реформа митниці: що змінилося з 1 листопада
Сьогодні, 05:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua