MacBook Pro M4: Apple представила потужні ноутбуки з рекордною батареєю

Сімейство процесорів M4 не тільки більш потужне, але й енергоефективне, що дозволяє працювати на одній зарядці до 24 годин

Компанія Apple представила оновлені ноутбуки MacBook Pro, які працюють на новій лінійці процесорів M4 – M4, M4 Pro та M4 Max, що забезпечують більш високу продуктивність та підтримку Apple Intelligence. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Сімейство процесорів M4 створене за 3-нанометровою технологією другого покоління. Вони не тільки більш потужні, але й енергоефективні, що дозволяє працювати на одній зарядці до 24 годин під час відтворення відео.

Apple представила свої найпотужніші ноутбуки MacBook Pro на M4 фото: Apple

MacBook Pro з M4

MacBook Pro доступний у 14- та 16-дюймових версіях, причому 14-дюймові ноутбуки з базовим чіпом M4 коштують від $1 599. Вони оснащені трьома портами Thunderbolt 4 і мають 16 ГБ швидшої уніфікованої пам’яті з підтримкою до 32 ГБ, а також новий дисплей Liquid Retina XDR з яскравістю до 1000 ніт для контенту SDR і покращену камеру Center Stage. Пропускна здатність пам’яті становить 120 ГБ/с.

Зазначається, що з M4 MacBook Pro працює до 1,8 раза швидше, ніж 13-дюймовий MacBook Pro з M1, для таких завдань, як редагування гігапіксельних фотографій, а навіть більш складні робочі навантаження, як-от рендеринг складних сцен у Blender, виконуються до 3,4 раза швидше.

MacBook Pro з M4 Pro

Apple M4 Pro пропонується в конфігураціях з 12 або 14 процесорними ядрами і 16 або 20 графічними ядрами відповідно, які удвічі потужніший за M4.

Зазначається, що новий MacBook Pro з M4 Pro майже в 3 рази швидший за моделі з M1 Pro. Завдяки M4 Pro новий MacBook Pro отримує колосальне збільшення пропускної здатності пам’яті на 75% порівняно з попереднім поколінням.

MacBook Pro з M4 Max

Новий M4 Max пропонує 14 або 16 обчислювальних ядер, які доповнені відповідно 32- або 40-ядерними графічними прискорювачами. В усіх випадках чип оснащений 16-ядерним нейронним двигуном.

У Apple заявляють, що завдяки M4 Max MacBook Pro забезпечує до 3,5 раза більшу продуктивність, ніж M1 Max, справляючись із важкими навантаженнями, такими як візуальні ефекти, 3D-анімація та озвучування фільмів. Він також підтримує до 128 ГБ уніфікованої пам’яті.

Ціни та старт продажів

Базовий 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M4 (вже з 16 ГБ пам’яті) все ще стартує від $1 599.

Як і попередні моделі, ноутбуки MacBook Pro з M4 Pro будуть коштувати від $1 999 за 14-дюймовий варіант. 16-дюймовий знову починається з $2 499, але він в базі отримав 24 ГБ оперативної пам’яті замість попередніх 18 ГБ у MacBook Pro з M3 Pro.

MacBook Pro з процесором M4 Max коштує від $3 199 за 14-дюймовий варіант, 16-дюймовий – стартує з $3 499.

Продажі оновлених MacBook Pro починаються 8 листопада.

Нагадаємо, що Apple готується до проведення чергового заходу найближчими тижнями. На презентації буде представлено щонайменше сім нових пристроїв. Більшість їх вже перебуває в стадії виробництва та поставляється на склади.

9 вересня, компанія Apple під час презентація показала нові девайси. Так, в Америці продаж iPhone 16 стартує з 20 вересня, натомість в Україні він може розпочатися на сім днів пізніше, тобто з 27 вересня.