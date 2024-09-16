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Apple випустила оновлення iOS 18: як його встановити

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Apple випустила оновлення iOS 18: як його встановити
В iOS 18 користувачі можуть налаштовувати свій домашній екран новими способами
фото: Apple Newsroom

Оновлення потребує від 5 до 10 гігабайтів вільної пам’яті на смартфонах

Оновлення iOS 18 нарешті офіційно доступне для користувачів. Про це повідомляє Apple Newsroom.

В iOS 18 користувачі можуть налаштовувати свій домашній екран новими способами, розміщуючи піктограми додатків та віджети для обрамлення шпалер або створюючи ідеальний макет на кожній сторінці.

Також користувачі можуть отримати доступ до своїх улюблених елементів керування за допомогою кнопки «Дія» і вперше можуть змінювати елементи керування на екрані блокування або повністю видаляти їх.

Які нові функції з'явилися

Повторне переживання особливих моментів

Найбільше оновлення Photos спрощує пошук та повторне переживання особливих моментів. Гарний, спрощений макет перетворює бібліотеку на єдиний, але знайомий вигляд.

Користувачі можуть персоналізувати свій досвід за допомогою макета, який відображає те, що для них найважливіше, і закріплювати улюблені колекції, щоб вони були легкодоступними.

Оновлення в повідомленнях

Повідомлення пропонують значні оновлення способів самовираження користувачів та підтримки зв'язку. Такі параметри форматування, як жирний шрифт, курсив, підкреслення та закреслення дозволяють користувачам краще передавати тон.

Також програма «Телефон» допомагає користувачам залишатися організованими завдяки можливості записувати та розшифровувати живі дзвінки, що спрощує пригадування важливих деталей пізніше.

Категоризація в Mail

Вона стане доступна пізніше, організує повідомлення, допомагаючи користувачам залишатися в курсі вхідних повідомлень. 

Транзакції, оновлення та акції групуються по відправнику в новому дайджест-уявленні, яке об'єднує всі відповідні листи від компанії, дозволяючи користувачам швидко сканувати те, що є важливим на даний момент.

Ще більше можливостей для перегляду веб-сторінок в Safari

Highlights інтелектуально відображає ключову інформацію - наприклад, адресу розташування, резюме або додаткову інформацію про фільм, телешоу або пісню після завантаження веб-сторінки. Перероблений Reader пропонує більше способів насолоджуватися статтями з оптимізованим виглядом, резюме та змістом для більш довгих статей.

За допомогою Distraction Control користувачі можуть приховувати елементи на веб-сторінці, які можуть заважати перегляду, наприклад, банери для входу або накладення контенту на веб-сайті.

Passwords

Passwords створена на основі Keychain, яка ще більше спрощує користувачам доступ до паролів і перегляд усіх їх облікових даних, підтримується безпечним наскрізним шифруванням; легко синхронізується між пристроями.

Функції конфіденційності, розроблені для розширення прав та можливостей користувачів

iOS 18 надає користувачам інструменти для керування тим, хто може бачити їхні програми, як їх контакти передаються та як їх iPhone підключається до аксесуарів.

Тепер користувачі можуть заблокувати програму, а для додаткової конфіденційності вони також можуть приховати його, перемістивши його в заблоковану приховану папку.

Writing Tools

За допомогою Writing Tools користувачі можуть покращувати свої слова, переписуючи, коригуючи та підсумовуючи текст практично скрізь, де вони пишуть, включаючи Mail, Notes, Pages та сторонні програми.

У Photos функція Memories дозволяє користувачам створювати фільми, які вони хочуть подивитися, просто набравши опис. Крім того, природну мову можна використовувати для пошуку певних фотографій, а пошук відео стає більш потужним з можливістю знаходити певні моменти в кліпах.

5 фото
На весь екран
Оновлення iOS 18 нарешті офіційно доступне для користувачів
фото: Apple Newsroom

Як оновитися

Щоб дізнатися, чи готовий смартфон до оновлення, слід перейти в розділ «Налаштування» та прокрутити вниз до «Загальні». Далі натиснути «Оновлення програмного забезпечення» та зачекати, доки смартфон повідомить, чи доступне йому оновлення iOS 18. Оновлення потребує від 5 до 10 гігабайтів вільної пам’яті на смартфонах.

Якщо користувачеві потрібно видалити щось для цього, він побачить відповідну опцію під час оновлення. Далі треба натиснути «Установити» й перезавантажити телефон після оновлення. Його також можна інсталювати через Mac або iTunes на комп’ютері Windows.

Нагадаємо, компанія Apple під час Worldwide Developers Conference оголосила про випуск нової версії операційної системи – iOS 18.

Як повідомлялося, 9 вересня компанія Apple під час презентація показала нові девайси. Так, в Америці продаж iPhone 16 стартує з 20 вересня, натомість в Україні він може розпочатися на сім днів пізніше, тобто з 27 вересня.

До слова, Apple готується до проведення чергового заходу найближчими тижнями. Про це пише агентство Bloomberg. На презентації буде представлено щонайменше сім нових пристроїв. Більшість їх вже перебуває в стадії виробництва та поставляється на склади.

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Теги: Apple телефон смартфон

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