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Абсолютно новий дизайн? Що вже відомо про надтонкий iPhone 17 Air

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Абсолютно новий дизайн? Що вже відомо про надтонкий iPhone 17 Air
Ймовірний дизайн нового смартфону
фото: gizmochina

Пристрій може отримати процесор наступного покоління A19 та обсяг оперативної пам’яті у 8 ГБ

Після презентації iPhone 16 минуло не так багато часу, але розмови про майбутній iPhone 17 Air не вщухають. Ймовірно, це буде не просто новий смартфон Apple, а потенційно повне переосмислення лінійки. Видання Tom's Guide та gizmochina надають нові деталі від інсайдерів.

Відповідно до низки звітів, iPhone 17 Air (або Slim) може стати найтоншою моделлю в лінійці смартфонів Apple завдяки використанню технології OLED TDDI, яка об’єднує функції сенсорного екрана та дисплея в одному шарі. Окрім цього вона може надати покращену якість зображення та чутливість дотику, а також знизить енергоспоживання.

Також iPhone 17 Air може отримати 6,4-дюймовий OLED-дисплей (вибір, спрямований на покращення тонкого профілю та ергономіки смартфона), а також надтверде світловідбиваюче покриття, стійкіше до подряпин, аніж Ceramic Shield. Очікується, що технологія ProMotion забезпечить плавну частоту оновлення до 120 Гц та яскравіші кольори.

Так може виглядати iPhone 17
Так може виглядати iPhone 17
фото: Tom's Guide

Пристрій також може отримати процесор наступного покоління A19 (N3P або N3X) та обсяг оперативної пам’яті у 8 ГБ. Щодо сховища, то варіанти стандартно стартуватимуть від 128 ГБ і до 1 ТБ.

Достовірної інформації щодо системи камер iPhone 17 Air поки немає. Можливо, основна камера матиме один об’єктив замість звичної складної конфігурації з кількома, а вся лінійка iPhone 17 (включно з моделлю Air) отримає 24-мегапіксельну фронтальну камеру.

Так може виглядати iPhone 17 Air
Так може виглядати iPhone 17 Air
фото: концепт Front Page Tech

Модель iPhone 17 Air має замінити Plus у лінійці, однак її навряд можна назвати бюджетною. Натомість Apple може позиціювати смартфон як преміальну версію, яка потенційно перевершує Pro Max.

Нагадаємо, Apple планує масштабне оновлення своїх популярних пристроїв – iPhone SE та iPad Air. Згідно з інформацією від Bloomberg, нові моделі побачать світ вже на початку 2025 року.

До слова, попри великі сподівання, початкові продажі iPhone 16 виявилися нижчими за очікування. Аналітики пов'язують це з розчаруванням покупців щодо Apple Intelligence – нового пакета функцій штучного інтелекту, який був однією з головних «фішок» нової моделі. 

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Теги: технології Apple смартфон

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