Абсолютно новий дизайн? Що вже відомо про надтонкий iPhone 17 Air

Пристрій може отримати процесор наступного покоління A19 та обсяг оперативної пам’яті у 8 ГБ

Після презентації iPhone 16 минуло не так багато часу, але розмови про майбутній iPhone 17 Air не вщухають. Ймовірно, це буде не просто новий смартфон Apple, а потенційно повне переосмислення лінійки. Видання Tom's Guide та gizmochina надають нові деталі від інсайдерів.

Відповідно до низки звітів, iPhone 17 Air (або Slim) може стати найтоншою моделлю в лінійці смартфонів Apple завдяки використанню технології OLED TDDI, яка об’єднує функції сенсорного екрана та дисплея в одному шарі. Окрім цього вона може надати покращену якість зображення та чутливість дотику, а також знизить енергоспоживання.

Також iPhone 17 Air може отримати 6,4-дюймовий OLED-дисплей (вибір, спрямований на покращення тонкого профілю та ергономіки смартфона), а також надтверде світловідбиваюче покриття, стійкіше до подряпин, аніж Ceramic Shield. Очікується, що технологія ProMotion забезпечить плавну частоту оновлення до 120 Гц та яскравіші кольори.

Так може виглядати iPhone 17 фото: Tom's Guide

Пристрій також може отримати процесор наступного покоління A19 (N3P або N3X) та обсяг оперативної пам’яті у 8 ГБ. Щодо сховища, то варіанти стандартно стартуватимуть від 128 ГБ і до 1 ТБ.

Достовірної інформації щодо системи камер iPhone 17 Air поки немає. Можливо, основна камера матиме один об’єктив замість звичної складної конфігурації з кількома, а вся лінійка iPhone 17 (включно з моделлю Air) отримає 24-мегапіксельну фронтальну камеру.

Так може виглядати iPhone 17 Air фото: концепт Front Page Tech

Модель iPhone 17 Air має замінити Plus у лінійці, однак її навряд можна назвати бюджетною. Натомість Apple може позиціювати смартфон як преміальну версію, яка потенційно перевершує Pro Max.

Нагадаємо, Apple планує масштабне оновлення своїх популярних пристроїв – iPhone SE та iPad Air. Згідно з інформацією від Bloomberg, нові моделі побачать світ вже на початку 2025 року.

До слова, попри великі сподівання, початкові продажі iPhone 16 виявилися нижчими за очікування. Аналітики пов'язують це з розчаруванням покупців щодо Apple Intelligence – нового пакета функцій штучного інтелекту, який був однією з головних «фішок» нової моделі.