Apple тестує інноваційний додаток для контролю цукру в крові

Застосунок може бути частиною великої стратегії компанії Apple щодо поліпшення здоров’я своїх користувачів

Apple розробляє новий застосунок, що допомагає людям з переддіабетом стежити за рівнем цукру та харчуванням. Про це пише Bloomberg.

Мета цього проєкту – показати, як різні продукти впливають на рівень глюкози в крові, мотивуючи користувачів змінювати звички, аби зменшити ризик діабету. Наприклад, якщо після порції макаронів рівень цукру зростає, застосунок може запропонувати зменшити їх кількість або обрати білкові страви як альтернативу.

На початку року Apple почала тестувати застосунок на групі співробітників, щоб перевірити його ефективність. В експерименті брали участь ті, хто вже має переддіабет – стан, який підвищує ризик діабету 2-го типу. Вони проходили аналіз крові для підтвердження стану та регулярно відстежували рівень цукру, фіксуючи, як їхній організм реагує на різні продукти.

Застосунок може бути частиною великої стратегії компанії Apple щодо поліпшення здоров’я своїх користувачів. Хоча дата запуску поки невідома, технології, які випробовують у цьому проєкті, можуть знайти своє застосування в інших розробках Apple. Зокрема, компанія вже понад десятиліття працює над створенням безінвазивного трекера глюкози, що допомагав би контролювати рівень цукру в крові без традиційних аналізів.

Така функція могла б значно полегшити життя мільйонам людей, зокрема тим, хто ризикує захворіти на діабет або хоче контролювати рівень цукру щоденно. З появою цього застосунку користувачі Apple могли б отримати корисні рекомендації, що базуються на їхніх індивідуальних показниках, і, можливо, уникнути діабету завдяки свідомим змінам у харчуванні.

Нагадаємо, що Apple готується до проведення чергового заходу найближчими тижнями. На презентації буде представлено щонайменше сім нових пристроїв. Більшість їх вже перебуває в стадії виробництва та поставляється на склади.

9 вересня, компанія Apple під час презентація показала нові девайси. Так, в Америці продаж iPhone 16 стартує з 20 вересня, натомість в Україні він може розпочатися на сім днів пізніше, тобто з 27 вересня.