Стало відомо, коли iPhone 16 можна буде придбати в Україні

Офіційні ціни на нові смартфони Apple стартують від $799 до $1199 залежно від моделі та обсягу пам’яті

Зробити передзамовлення на нові iPhone 16 українці зможуть орієнтовно з 20 вересня

Учора, 9 вересня, компанія Apple під час презентація показала нові девайси. Так, в Америці продаж iPhone 16 стартує з 20 вересня, натомість в Україні він може розпочатися на сім днів пізніше, тобто з 27 вересня. Про це повідомляє Forbes з посиланням на пресслужби українських ритейлерів.

Офіційні ціни на нові смартфони Apple стартують від $799 до $1199 залежно від моделі та обсягу пам’яті.

Проте ціни на новинки в Україні будуть вищими на 5–10% за аналоги iPhone 15 на старті продажів минулого року. Йдеться приблизно про 49,5 – 78,2 тис. грн залежно від моделі.

Однак менші ритейлери кажуть про нижчі ціни, зокрема від 46,2 тис. грн за 128 гігабайтів пам’яті до 55 тис. грн за 512 гігабайтів.

Так, зробити передзамовлення на нові iPhone 16 у великих мережах українці зможуть орієнтовно з 20 вересня.

Нагадаємо, 9 вересня відбувалася одна з головних подій осені у сфері технологій – презентація компанії Apple. Цьогорічний осінній захід мав назву «It's Glowtime» – настав час світіння. Зокрема, Apple показала розумні годинники, навушники та новенький iPhone. Нові iPhone надійдуть у продаж 20 вересня.

До слова, Apple показала нову лінійку iPhone 16. Смартфони отримали перероблений дизайн з овальним блоком камер.