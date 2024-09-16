Стало відомо, скільки новинок презентує Apple до кінця року

Bloomberg: на другій осінній презентації Apple представить сім нових гаджетів

Apple готується до проведення чергового заходу найближчими тижнями. Про це пише агентство Bloomberg. На презентації буде представлено щонайменше сім нових пристроїв. Більшість їх вже перебуває в стадії виробництва та поставляється на склади.

Наразі новинки відомі під каталожними номерами. Так, код J604 отримав 14-дюймовий ноутбук MacBook Pro початкового рівня з базовим чіпом M4. J614 і J616 є високопродуктивними MacBook Pro з діагоналями 14 і 16 дюймів відповідно, оснащені чіпами M4 Pro і M4 Max. Пристрій J623 – це новий 24-дюймовий моноблочний комп'ютер iMac. J773 – це Mac mini на базі процесорів M4 та M4 Pro.

Раніше Apple офіційно представила смартфон нового покоління iPhone 16. У гаджеті оновили дизайн та змінили розташування об'єктивів камери. Розробники уточнили, що нова модель отримала на 50% міцніший екран з яскравістю до 2000 нит. Крім того, смартфони вбудували кнопку для управління функціями камери. Також iPhone 16 оснастили процесором A18, який може підтримувати роботу із штучним інтелектом.

Нагадаємо, 9 вересня, компанія Apple під час презентація показала нові девайси. Так, в Америці продаж iPhone 16 стартує з 20 вересня, натомість в Україні він може розпочатися на сім днів пізніше, тобто з 27 вересня.