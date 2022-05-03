Евакуація з «Азовсталі»: до Запоріжжя прибули понад 100 людей

До Запоріжжя прибула колона з 106 людьми, евакуйованими з заводу «Азовсталь»

Наразі в Маріуполі залишилось понад 100 тисяч людей, зокрема щонайменше 200 безпосередньо на території заводу «Азовсталь»

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) повідомив, що колона цивільних осіб, евакуйованих з металургійного заводу «Азовсталь» у заблокованому рашистами Маріуполі, прибула до Запоріжжя.

«До колони автобусів і машин швидкої допомоги у супроводі команд МКЧХ і ООН приєдналися сім'ї та окремі люди на приватних автомобілях. Понад 100 осіб, включаючи поранених, дісталися Запоріжжя. Інші люди з заводу вирушили в інші місця; МКЧХ не організовував і не супроводжував ці переміщення цивільних осіб», – йдеться в заяві МКЧХ, пише The Guardian.

Раніше мер Маріуполя заявив, що щонайменше 200 цивільних осіб залишаються в пастці на сталеливарному заводі разом з бойовиками, і що в цілому в Маріуполі залишаються 100 тисяч цивільних осіб.

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук повідомила, що до Запоріжжя прибула колона з 106 людьми, евакуйованими з заводу «Азовсталь» в Маріуполі.

Верещук додала, що припинення вогню навколо «Азовсталі» було недостатньо тривалим, щоб вивести всіх цивільних осіб, «тому ще сотні жінок, дітей і літніх людей знаходяться під завалами».

За її словами, на заводі також знаходяться 40 важкопоранених солдатів, яким терміново потрібна медична допомога. Із 150 осіб, які змогли покинути зруйнований комплекс, 106 були відправлені в Запоріжжя.

Нагадаємо, що вдень 3 травня рашисти почали штурм «Азовсталі».

Читайте також:



