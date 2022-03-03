Шоумен Данилко порадів, що Youtube «забанив» російського пропагандиста Соловйова

Артист порадив українцям бути більш зібраними, а на страх реагувати жартами, «бо гумор вбиває страх».

Відео на Youtube-каналі Володимира Соловйова не доступні для перегляду в Україні

Народний артист України Андрій Данилко тішиться, що Youtube заблокував канал російського пропагандиста Володимира Соловйова. Про це шоумен сказав в ефірі українського ТБ, повідомляє «Главком».

«Сьогодні у мене радісна подія. Як добре, що Youtube «забанив» каструлю Володимира Соловйова (російського пропагандиста – «Главком»). О боги, яке щастя! Скількох достойних людей він образив і наніс їм шкоди!» – заявив Данилко.

Наразі відео на Youtube-каналі Володимира Соловйова не доступні для перегляду в Україні.

Окремо Андрій Данилко зупинився на зомбуванні росіян завдяки ЗМІ. Зокрема, співак згадав, як свого часу на собі відчув гоніння з боку відомих російських діячів, у тому числі пропагандиста Соловйова. Мова про пісню Данилка, яку він в образі Вєрки Сердючки виконав на Євробаченні у 2007 році.

«Це ж Перший канал Росії вигадав «Раша гудбай» замість слів Lasha Tumbai, які були в пісні. Як просто на біле сказати чорне. Тоді ж з підтримкою мені зателефонував нині покійний Армен Джигарханян і сказав: «Синочок, це вічна боротьба гулівера з ліліпутами». І після того мені нічого не страшно», – зізнався Данилко.

Артист порадив українцям бути більш зібраними, а на страх реагувати жартами, «бо гумор вбиває страх».

Раніше в мережу почали «зливати» мобільні номери російських та українських знаменитостей, які підтримують режим Путіна, а також тих, які свого часу переїхали жити до Росії.