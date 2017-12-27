Макрон: треба продовжувати зусилля для звільнення усіх полонених

Президент Франції заявив, що він щасливий за звільнених заручників та їхніх близьких

Зусилля щодо звільнення всіх військовополонених та припинення конфлікту на Донбасі мають бути продовжені. Про це президент Франції Еммануель Макрон написав у своєму Twitter. «Україна. Понад 300 ув'язнених через конфлікт у Донбасі щойно були обміняні, як ми клопотали з А. Меркель. Щасливий за них та їхніх близьких. Зусилля повинні



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Еммануель Макрон

Президент Франції заявив, що він щасливий за звільнених заручників та їхніх близьких

Зусилля щодо звільнення всіх військовополонених та припинення конфлікту на Донбасі мають бути продовжені.

Про це президент Франції Еммануель Макрон написав у своєму Twitter.

«Україна. Понад 300 ув'язнених через конфлікт у Донбасі щойно були обміняні, як ми клопотали з А. Меркель. Щасливий за них та їхніх близьких. Зусилля повинні продовжувати для порятунку їхніх товаришів і припинення конфлікту», - написав Макрон.

У середу ввечері канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон привітали обмін заручниками з обох сторін конфлікту на Донбасі.

Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».