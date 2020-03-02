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    Макрон заявив, що допоможе Греції боротися з потоком біженців

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    Президент Франції Еммануель Макрон - Макрон заявив, що допоможе Греції боротися з потоком біженців
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Раніше турецька влада заявила, що за два дні пропустила в ЄС 76 тисяч мігрантів

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде допомагати Греції стримувати потік мігрантів з Сирії.

    Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

    Він висловив «повну солідарність» з Грецією та Болгарією, які намагаються стримати потік сирійських біженців після того, як Туреччина відкрила для них кордони Євросоюзу.

    «Франція готова внести свій внесок в європейські зусилля, щоб надати їм швидку допомогу і захистити кордони. Ми повинні діяти спільно, щоб уникнути гуманітарної та міграційної кризи», - заявив Макрон.

    Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель висловив повну підтримку зусиллям Греції з охорони кордону Євросоюзу від проникнення мігрантів з Туреччини і 3 березня пообіцяв особисто відвідати кордон Туреччини та Греції.

    Раніше турецька влада заявила, що за два дні пропустила в ЄС 76 тисяч мігрантів. Перед цим вона оголосила, що більше не перешкоджатиме потоку мігрантів, які хочуть потрапити до Європи.

    В Греції інформацію про таку кількість мігрантів заперечили.

    Нагадаємо, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.

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