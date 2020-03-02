Макрон заявив, що допоможе Греції боротися з потоком біженців
Раніше турецька влада заявила, що за два дні пропустила в ЄС 76 тисяч мігрантів
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде допомагати Греції стримувати потік мігрантів з Сирії.
Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.
Він висловив «повну солідарність» з Грецією та Болгарією, які намагаються стримати потік сирійських біженців після того, як Туреччина відкрила для них кордони Євросоюзу.
«Франція готова внести свій внесок в європейські зусилля, щоб надати їм швидку допомогу і захистити кордони. Ми повинні діяти спільно, щоб уникнути гуманітарної та міграційної кризи», - заявив Макрон.
Pleine solidarité avec la Grèce et la Bulgarie, la France est prête à contribuer aux efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières. Nous devons agir ensemble pour éviter une crise humanitaire et migratoire.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2020
Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель висловив повну підтримку зусиллям Греції з охорони кордону Євросоюзу від проникнення мігрантів з Туреччини і 3 березня пообіцяв особисто відвідати кордон Туреччини та Греції.
Раніше турецька влада заявила, що за два дні пропустила в ЄС 76 тисяч мігрантів. Перед цим вона оголосила, що більше не перешкоджатиме потоку мігрантів, які хочуть потрапити до Європи.
В Греції інформацію про таку кількість мігрантів заперечили.
Нагадаємо, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.