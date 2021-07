Макрона завалили вінками у Французькій Полінезії (відео)

Президент Франції Еммануель Макрон відвідав Французьку Полінезію. Під час візиту місцеві жителі хотіли висловити йому повагу, тож буквально «обвішали» Макрона вінками з квітами. Про це повідомляє «24 канал».

Оприлюднили кадри, як представники місцевої влади вішають на шию Макрона один вінок за іншим. Користувачі мережі через це навіть назвали президента Франції «квітковою людиною».

President Macron is turned into a human wreath during his official welcome to French Polynesia. pic.twitter.com/7q9fiULEUN