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    Макрона завалили вінками у Французькій Полінезії (відео)

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    Експосол Франції в США Жерар Аро обурився, що журналісти публікують фейкові фото - Макрона завалили вінками у Французькій Полінезії (відео)
    Експосол Франції в США Жерар Аро обурився, що журналісти публікують фейкові фото
    Фото Noga Tarnopolsky/Twitter

    Користувачі мережі через це навіть назвали президента Франції «квітковою людиною»

    Президент Франції Еммануель Макрон відвідав Французьку Полінезію. Під час візиту місцеві жителі хотіли висловити йому повагу, тож буквально «обвішали» Макрона вінками з квітами. Про це повідомляє «24 канал».

    Оприлюднили кадри, як представники місцевої влади вішають на шию Макрона один вінок за іншим. Користувачі мережі через це навіть назвали президента Франції «квітковою людиною».

    Потім опублікували фото й відео, оброблені в фотошопі. На них Макрон покритий квітковими вінками, які тягнуться аж до колін.

    Експосол Франції в США Жерар Аро обурився, що журналісти публікують фейкові фото. На його думку, слід було вказати, що це фотошоп.

    Вінків таки було менше. Однак вони все одно заполонили всю шию Макрона.

    Нагадаємо, прокуратура французького міста Тулон розпочала розслідування щодо появи рекламних щитів, на яких президент Еммануель Макрон зображений в образі Адольфа Гітлера.

    Тим часом, француза Дам'єна Тареля, який дав ляпаса президенту Макрону, засудили до 18 місяців позбавлення волі, 14 з яких – умовно.

    Теги: Франція Еммануель Макрон Twitter президент квіти
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    Макрона завалили вінками у Французькій Полінезії (відео)