Макрона завалили вінками у Французькій Полінезії (відео)

Експосол Франції в США Жерар Аро обурився, що журналісти публікують фейкові фото

Користувачі мережі через це навіть назвали президента Франції «квітковою людиною»

Президент Франції Еммануель Макрон відвідав Французьку Полінезію. Під час візиту місцеві жителі хотіли висловити йому повагу, тож буквально «обвішали» Макрона вінками з квітами. Про це повідомляє «24 канал».

Оприлюднили кадри, як представники місцевої влади вішають на шию Макрона один вінок за іншим. Користувачі мережі через це навіть назвали президента Франції «квітковою людиною».

President Macron is turned into a human wreath during his official welcome to French Polynesia. pic.twitter.com/7q9fiULEUN — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) July 26, 2021

Потім опублікували фото й відео, оброблені в фотошопі. На них Макрон покритий квітковими вінками, які тягнуться аж до колін.

Essais nucléaires en Polynésie : ouverture des archives, création d'un pôle oncologie... Le résumé des annonces d'Emmanuel Macron avec Polynésie la 1ère pic.twitter.com/0SGxD00MqL — La1ere.fr (@la1ere) July 28, 2021

Експосол Франції в США Жерар Аро обурився, що журналісти публікують фейкові фото. На його думку, слід було вказати, що це фотошоп.

Calmez vous sur les colliers de fleurs enfin ! pic.twitter.com/Y2mkmUWm8x — Illuminati Reptilien (@IllumiReptilien) July 26, 2021

Вінків таки було менше. Однак вони все одно заполонили всю шию Макрона.

Нагадаємо, прокуратура французького міста Тулон розпочала розслідування щодо появи рекламних щитів, на яких президент Еммануель Макрон зображений в образі Адольфа Гітлера.

Тим часом, француза Дам'єна Тареля, який дав ляпаса президенту Макрону, засудили до 18 місяців позбавлення волі, 14 з яких – умовно.