Ніццу внесли до об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО (фото)

За кількістю музеїв це друге місто у Франції

ЮНЕСКО внесла французьке місто Ніцца, яке можна назвати містом-аристократом, до Переліку об'єктів світової культурної спадщини. Про це повідомляється на Твіттер-сторінці ЮНЕСКО.

«Новий об'єкт у Переліку світової спадщини: Ніцца, зимовий курорт французької Рів'єри», – йдеться у дописі ЮНЕСКО.

Ніцца славиться серед туристів чудовими пляжами. За кількістю музеїв це друге місто у Франції. У місті є де позасмагати, куди піти, що подивитися, поїсти, розважитися. Ніцца один з головних освітніх центрів.

Крім усього іншого – один з головних культурних центрів Франції. Тут протягом року відбувається багато культурних подій, карнавалів, фестивалів.

Нагадаємо, що уряд Франції вніс Україну до переліку країн так званої зеленої зони, відкривши в’їзд для всіх типів подорожей українців.

Як повідомлялося, Франція посилить правила в'їзду для нещеплених туристів із деяких країн.

Зазначимо, Швеція з 26 липня скасовує обмеження для здійснення необов’язкових, зокрема туристичних, подорожей для громадян України.

Також Нідерланди відкрили кордони для всіх українців. Тим часом Україна планує запровадити самоізоляцію для невакцинованих мандрівників.