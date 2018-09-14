Манафорт може піти на угоду зі слідством, - ЗМІ



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Пол Манафорт

Про угоду стане відомо під час судового процесу у справі Манафорта

Колишній глава передвиборного штабу Дональда Трампа і політтехнолог Віктора Януковича Пол Манафорт попередньо дав згоду на угоду зі спецпрокурором Робертом Мюллером.

Про це з посиланням на джерела, які знайомі з переговорами, повідомляє ABC News.

Телеканал розповів, що в четвер Манафорт провів більше чотирьох годин у дискусіях з групою спеціальних прокурорів Роберта Мюллера, що займаються розслідуванням про змову між кампанією Трампа та РФ.

Також повідомляється, що про угоду можуть оголосити вже в цю п'ятницю під час суду, але поки залишається невідомим погодився Манафорт на співпрацю з прокурорами або просто погодився визнати свою провину, що дозволить йому уникнути витрат на судовий розгляд.

Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення.

Проте, експерти та юристи у США прогнозують, що Манафорт отримає реальний вирок терміном від семи до 10 років.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.