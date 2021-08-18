Ображений Зібров заборонив Бабкіну виконувати «Хрещатик» на концерті до Дня Незалежності

Дружина і продюсер артиста розповіла деталі конфлікту

Дружина і директор народного артиста України Павла Зіброва, якого не запросили співати на «Олімпійському» в День Незалежності, розповіла подробиці цього інциденту. Про це повідомляє «КП в Україні».

«Ми знаємо, хто продюсер цього концерту, і це не секрет. Це Сергій Перман – помічник керівника Офісу президента. Минулого року він теж займався концертом до Дня Незалежності, і у нас виникли непорозуміння», – розповіла Марина Зіброва.

Крім того, Зіброва додала, що готується ще один захід в Маріїнському палаці 22 серпня, де артисти будуть вшановувати героїв України.

Наталі Могилевській запропонували серед усіх пісень виконати хіт «Хрещатик», але вона відмовилася. Ось, скажуть зараз, Зібров ображений. Так, це образа. Що він не зробив для України такого, щоб не брати участі в цьому концерті? Він хоч один концерт заспівав в Росії? Ні, хоча, повірте, пропозиції були», – говорить вона.

Як повідомляє «Знай», знаменитий хіт Павла Зіброва «Хрещатик» на концерті не заспіває і Сергій Бабкін. Адже він відмовився на прохання самого Зіброва. Замість нього Бабкін виконає «Зелений гай» Яремчука.

«З нами цього ніхто навіть не обговорював, ніхто не запитав про це. Сьогодні організатори можуть сказати, що вони не брали цю пісню для концерту, що все це неправда. Але Павло подзвонив Сергію Бабкіну, і той сказав: «Так, мені дали пісню». Попросив його не співати «Хрещатик» і пояснити Сергію Перману, що Павло не давав на це дозволу. Потім організатори швидко поміняли трек на «Зелений гай», – пояснила вона.

Нагадаємо, 22 серпня о 21:00 в центрі Києва на Михайлівській площі відбудеться унікальна музична подія – концерт-подорож «Ковчег «Україна»: десять століть української музики», що поєднає традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології.

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