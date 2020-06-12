Перш ніж посилювати карантин, потрібно зрозуміти причини зростання кількості хворих - Зеленський

Президент: люди повинні зрозуміти, що дотримання маскового режиму та дистанції може врятувати від другої хвилі Covid-19

Президент України Володимир Зеленський закликав встановити причини зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради із запобігання поширенню Covid-19, повідомляє пресслужба глави держави.

«Треба швидко встановити причини зростання захворюваності. А до цього всі відповідні органи мають звертати увагу населення на необхідність дотримання маскового режиму та соціальної дистанції на вулиці. Бачу, що люди ходять без масок. Тільки дотримання заходів безпеки захистить нас від загрози захворіти та врятує нашу економіку від карантину», – сказав Зеленський.

За його словами, збільшилася кількість тестувань на Covid-19, і за добу в середньому проводиться близько 20 тисяч ПЛР та ІФА-тестів.

Президент вважає, що зростання захворюваності серед населення може спостерігатися через збільшення кількості тестувань, тому перед тим, як ухвалювати рішення щодо жорсткіших обмежувальних заходів, треба зрозуміти причини зростання числа хворих.

Своєю чергою Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що в уряді занепокоєні зростанням кількості хворих на коронавірус другий день поспіль. Він нагадав, що за останню добу було підтверджено 683 нових випадки інфікування.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зафіксовано також збільшення кількості звернень із симптомами коронавірусу, випадків пневмонії та госпіталізації з ознаками хвороби, осередки виявлення нових хворих на коронавірус – розпорошені.

На нараді також повідомили, що на сьогодні, крім столиці, ще дев’ять регіонів України не готові переходити до наступного етапу пом’якшення карантину. Це Київська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Як повідомлялося, станом на 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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