Мати вбитого на Донеччині військового хоче стягнути з РФ понад 1,6 млн грн компенсації



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Визначаючи розмір спричиненої їй шкоди, жінка керувалась практикою Європейського суду з прав людини з аналогічних питань, зокрема рішення: «Хачукаевы против Росии», «Сагаева и другие против Росии»

До Овідіопольського районного суду Одеської області надійшов позов про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в понад 1,6 млн грн. Про це повідомляє портал «Судова влада України».

«Розмір моральної шкоди в сумі 1 684 200 (один мільйон шістсот вісімдесят чотири тисячі двісті) грн, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на день підписання позовної заяви складає 60 000,00 (шістдесят тисяч) євро, був встановлений позивачкою з урахуванням характеру й обсягу завданих моральних страждань. Визначаючи розмір спричиненої їй шкоди, жінка керувалась практикою Європейського суду з прав людини з аналогічних питань, зокрема рішення: «Хачукаевы против Росии», «Сагаева и другие против Росии», «Исламова против Росии», «Султыгов и другие против России», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на обґрунтування вимог позивачка зазначила, що при виконанні обов’язку військової служби 7 серпня 2014 року у складі тактичного Угрупування «Кордон» Державної прикордонної служби України в районі кургану «Савур-Могила» Шахтарського району Донецької області її син потрапив під обстріл збройних формувань Російської Федерації, в результаті якого отримав несумісні з життям осколкові поранення, що стали причиною його загибелі.

Нагадаємо, у 2018 році вдова вбитого на Донбасі військового хотіла стягнути з РФ 180 тис. євро компенсації.