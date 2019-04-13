Мати Зеленського відкинула нападки на сина щодо мобілізації до армії



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Римма Зеленська

Раніше низка ЗМІ повідомили, що у 2014 році шоумен проігнорував виклик до військомату

Мати кандидата в президенти України шоумена Володимира Зеленського Рима стверджує, що не отримувала повісток про мобілізацію її сина.

Про це вона заявила в коментарі Громадському.

«Я ніколи ніякої повістки не отримувала про мобілізацію мого сина. Він давно живе і прописаний в Києві, чому це якусь повістку мені могли приносити», — заявила вона.

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради 12 квітня депутатка від «Народного фронту» Тетяна Чорновол заявила, що звернеться до Міністерства оборони, аби спростувати чи підтвердити інформацію щодо ухилення кандидата в президенти Володимира Зеленського від мобілізації у 2014.

Своєю чергою, у штабі Зеленського відмовились коментувати це звернення.

Раніше низка ЗМІ повідомили, що у 2014 році на адресу прописки матері Зеленського надсилали повістку щодо мобілізації, та шоумен проігнорував виклик до військомату.

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».