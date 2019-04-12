Міноборони перевірить, чи не ухилявся Зеленський від армії



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Кандидат у президенти Володимир Зеленський Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Відповідний запит під час години питань до уряду озвучила нардеп від «Народного фронту» Тетяна Чорновол

У Верховній Раді передали запит до Міністерства оборони, щоб дізнатися чи дезертирував кандидат у президенти Володимир Зеленський у 2014 році від армії. Відповідний запит під час години питань до уряду озвучила нардеп від «Народного фронту» Тетяна Чорновол, передає «Прямий» канал.

«В ЗМІ пройшла тривожна інформація, що один із кандидатів не готовий брати на себе функції захисника, мова йде про те, що начебто у 2014 році пан Зеленський відмовився від призову, тобто відмовився виконувати функції захисника», - сказала вона.

За словами депутата, треба підтвердити або спростувати цю інформацію якомога швидше.

«Ухилення від виконання військового обов’язку – це кримінальна справа. Хотілось би почути, якщо це правда, чи порушена з цього питання кримінальна справа, адже мова йде про такий злочин як дезертирство», - резюмувала Чорновол і передала запит.

Перший заступник міністра оборони Іван Руснак відповів, що в Міноборони постараються 12 квітня відповісти на депутатський запит Чорновол.

Як зазначає «Українська правда», підполковник, командир 43-го батальйону «Патріот» Сергій Мацейко розповідав, що у 2014 році займався мобілізацією і особисто виписував Зеленському повістку, яку віднесли його мамі.

Як повідомлялось, протягом двох останніх років Володимир Зеленський щонайменше 11 разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після переїзду олігарха в Ізраїль влітку 2018-го Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва. У кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який зрештою став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.