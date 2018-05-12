Матіос розповів, як на полігоні моделювали «теракт Савченко і Рубана»

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На полігоні змоделювали «теракт Савченко-Рубана»

Міномети і міни, які були привезені Рубаном і Савченко виявилися придатними для стрільби

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів, що в рамках розслідування «справи Савченко-Рубана» було проведено експертне відтворення на полігоні теракту у Верховній раді, який планували здійснити народний депутат Надія Савченко і Володимир Рубан.

Про це він заявив в ефірі «Радіо НВ».

«10 травня ми провели експертне відтворення подій. І я хочу сказати, що міномети, які були привезені підозрюваним Рубаном і підозрюваною Савченко, ті міни, які були заздалегідь привезені окремо від мінометів, вчора були випробувані на полігоні в тій траєкторії, як це планувалося. Тобто, обстріл Верховної ради з території Труханового острова. Так от, це діючі міномети, вони придатні для стрільби і для нанесення поразок», - заявив він.

Матіос додав, що у нього склалася думка, що всі дані, які озвучив генпрокурор Юрій Луценко у Верховній Раді, коли оприлюднив подання на затримання та притягнення Савченко до відповідальності «дійсно мали й мають місце».

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці встановили імена російських полковників, які давали зброю народному депутату Надії Савченко для вчинення теракту в центрі Києва.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави.

Савченко оголосила про голодування, а потім погодилася його перервати на три дні, щоб пройти допит на поліграфі. 16 квітня нардеп відновила перерване голодування.

5 травня адвокатом Савченко став Олександр Шадрін, захисник колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи.