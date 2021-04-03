SkyUp почав виконувати рейси із Львова до Баку
На азербайджанському напрямку лоукостер потіснилв МАУ
Авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на виконання регулярних рейси за маршрутом Львів – Баку, при цьому було анульовано право авіакомпанії МАУ на експлуатацію даної лінії з частотою три рази в тиждень. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Державну авіаційну службу.
Регулярні рейси по маршруту Львів – Баку (Азербайджан) – Львів будуть проводитися з 1 квітня 2021 року з частотою в два рази в тиждень.
Крім цього Державіаслужба дозволила:
МАУ збільшити кількість рейсів за маршрутом Київ – Бодрум (Туреччина) – Київ з трьох до семи в тиждень. Виконувати регулярні рейси з Києва в Газіпаша (Туреччина) з частотою чотири рази на тиждень.
Авіакомпанії SkyUp дозволили з 24 травня виконувати регулярні рейси за маршрутами Київ – Гельсинкі (Фінляндія) - Київ (чотири рази на тиждень), з 24 травня – рейси Київ – Бодрум – Київ (три рейси на тиждень). З 30 жовтня – чартерні рейси за маршрутом Київ - Ташкент (Узбекистан) – Київ з частотою два рази на тиждень.
При цьому Державіаслужба відмовила:
SkyUp в експлуатації лінії Київ – Лондон (Великобританія).
Bees Airline в наданні права на експлуатацію лінії Запоріжжя – Тірана (Албанія) – Запоріжжя
А також анулювала право авіакомпанії «Буковина» виконувати регулярні рейси зі Львова в Монастір (Туніс) і з Києва в Амман (Йорданія).
Як повідомлялося, у лютому майже 180 пасажирів авіакомпанії SkyUp протягом кількох діб не могли повернутися в Україну з Танзанії.
З 17 квітня SkyUp запускає рейси з трьох українських міст до кіпрської Ларнаки.