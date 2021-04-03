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    SkyUp почав виконувати рейси із Львова до Баку

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    Окрім Баку SkyUp літатиме до Ташкента та Бодрума - SkyUp почав виконувати рейси із Львова до Баку
    Окрім Баку SkyUp літатиме до Ташкента та Бодрума

    На азербайджанському напрямку лоукостер потіснилв МАУ

    Авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на виконання регулярних рейси за маршрутом Львів – Баку, при цьому було анульовано право авіакомпанії МАУ на експлуатацію даної лінії з частотою три рази в тиждень. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Державну авіаційну службу.

    Регулярні рейси по маршруту Львів – Баку (Азербайджан) – Львів будуть проводитися з 1 квітня 2021 року з частотою в два рази в тиждень.

    Крім цього Державіаслужба дозволила:

    МАУ збільшити кількість рейсів за маршрутом Київ – Бодрум (Туреччина) – Київ з трьох до семи в тиждень. Виконувати регулярні рейси з Києва в Газіпаша (Туреччина) з частотою чотири рази на тиждень.

    Авіакомпанії SkyUp дозволили з 24 травня виконувати регулярні рейси за маршрутами Київ Гельсинкі (Фінляндія) - Київ (чотири рази на тиждень), з 24 травня – рейси Київ – Бодрум – Київ (три рейси на тиждень). З 30 жовтня – чартерні рейси за маршрутом Київ - Ташкент (Узбекистан) – Київ з частотою два рази на тиждень.

    При цьому Державіаслужба відмовила:

    SkyUp в експлуатації лінії Київ – Лондон (Великобританія).

    Bees Airline в наданні права на експлуатацію лінії Запоріжжя – Тірана (Албанія) – Запоріжжя

    А також анулювала право авіакомпанії «Буковина» виконувати регулярні рейси зі Львова в Монастір (Туніс) і з Києва в Амман (Йорданія).

    Як повідомлялося, у лютому майже 180 пасажирів авіакомпанії SkyUp протягом кількох діб не могли повернутися в Україну з Танзанії.

    З 17 квітня SkyUp запускає рейси з трьох українських міст до кіпрської Ларнаки.

    Теги: Запоріжжя Київ Львів літак МАУ авіаперевезення SkyUp авіарейс
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