SkyUp почав виконувати рейси із Львова до Баку

На азербайджанському напрямку лоукостер потіснилв МАУ

Авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на виконання регулярних рейси за маршрутом Львів – Баку, при цьому було анульовано право авіакомпанії МАУ на експлуатацію даної лінії з частотою три рази в тиждень. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Державну авіаційну службу.

Регулярні рейси по маршруту Львів – Баку (Азербайджан) – Львів будуть проводитися з 1 квітня 2021 року з частотою в два рази в тиждень.

Крім цього Державіаслужба дозволила:

МАУ збільшити кількість рейсів за маршрутом Київ – Бодрум (Туреччина) – Київ з трьох до семи в тиждень. Виконувати регулярні рейси з Києва в Газіпаша (Туреччина) з частотою чотири рази на тиждень.

Авіакомпанії SkyUp дозволили з 24 травня виконувати регулярні рейси за маршрутами Київ – Гельсинкі (Фінляндія) - Київ (чотири рази на тиждень), з 24 травня – рейси Київ – Бодрум – Київ (три рейси на тиждень). З 30 жовтня – чартерні рейси за маршрутом Київ - Ташкент (Узбекистан) – Київ з частотою два рази на тиждень.

При цьому Державіаслужба відмовила:

SkyUp в експлуатації лінії Київ – Лондон (Великобританія).

Bees Airline в наданні права на експлуатацію лінії Запоріжжя – Тірана (Албанія) – Запоріжжя

А також анулювала право авіакомпанії «Буковина» виконувати регулярні рейси зі Львова в Монастір (Туніс) і з Києва в Амман (Йорданія).

Як повідомлялося, у лютому майже 180 пасажирів авіакомпанії SkyUp протягом кількох діб не могли повернутися в Україну з Танзанії.

З 17 квітня SkyUp запускає рейси з трьох українських міст до кіпрської Ларнаки.